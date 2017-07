Die Aufbauarbeiten klappen wie am Schnürchen. Bis Samstag muss alles fertig sein

Wenn man in diesen Tagen die Brigachtaler Festwiese betritt, wird einem sofort klar, das Dorffest steht wieder an. Es ist die 33. Auflage dieser überregional beliebten Veranstaltung und es ist das größte und wichtigste Event der Vereine. Viele machen mit. Schaut man genauer hin, sieht man viele Vereine, wie sie gerade damit beschäftig sind, ihr Zelt oder ihre Festhütte aufzubauen.

Gleich beim Eingang trifft man auf den Radsportverein Edelweiß. Hier ist Hans Rau, ehemals Chef der Truppe, ganz oben auf dem Dach anzutreffen. Dort fixiert er gerade den Dachfirst, damit alles hält übers Dorffest. Seit über 30 Jahren sind die Radler schon dabei und ebenso alt sei die Hütte, wie Rau auf Anfrage verrät.

Geht man weiter, kommen die Schorenhexen ins Blickfeld. Eine Formation, die es erst seit den 1990-er Jahren gibt und die erst lang nach dem ersten Dorffest dazu gestoßen ist. "Unser Hexenhiesle hat jetzt einen neuen Holzboden bekommen, damit sind wir bei schlechtem Wetter besser gewappnet", berichtet Hexen-Chef Michael Schilling. Auch die FC-ler sind anzutreffen und bauen gerade ihre Hütte auf. "Beim Dorffest wird noch unsere Kicker-Maschine, wo die Geschwindigkeit der geschossenen Bälle gemessen werden kann, aufgestellt", berichtet Michael Käfer von FCB.

Gerade ist auch der Narrenverein mit Chef Markus Schaulis eingetroffen. Schon bald sind sie mit dem Aufbau des größten Zeltes auf dem Platz fertig. Gut ein Dutzend Männer haben hier kräftig mit angepackt. Schon am vergangenen Mittwoch wurde mit dem Aufbau begonnen. So war die Feuerwehr bei den ersten Aufstellern. Zufrieden mit den Vereinen ist auch Feuerwehr-Chef und Mitorganisator Sascha Eichkorn: "Mit unglaublicher Routine und Erfahrung greift da eine Hand in die andere, da kann man als Organisator nur stauen", so Eichkorn. In dieser Woche kommen noch die zwölf Hütten für die kulinarische Meile, dann kann's losgehen mit dem Dorffest.