Brigachtal Cego-Turnier am Dreikönigstag

An dem Turnier mit dem Traditionsspiel kann jeder teilnehmen

Brigachtal (kd) Neujahrszeit heißt vielerorts auch Cego-Zeit. So auch in Brigachtal, wo in Klengen am Dreikönigstag, 6. Januar, um 13.30 Uhr im Klengener Vereinsheim wiederum ein offenes Cego-Turnier veranstaltet wird. Gastgeber ist erstmals der FC Brigachtal als Gesamtverein. Eingeladen hat der Förderverein, dessen Chef Olaf Faller das Turnier organisiert hat.

Dass Cego in Brigachtal eine lange Tradition hat, beweist die Tatsache, dass nunmehr die 44. Auflagen stattfinden wird. Für die Sieger und Platzierten gibt es wiederum viele schöne Preise zu gewinnen. Das Kartenspiel Cego ist in der Region sehr beliebt und wird nach wie vor an vielen Stammtischrunden oder auch in privater Gesellschaft gespielt.

Auch ein Blick auf die Historie ist spannend: Cego ist überwiegend innerhalb der ehemaligen badischen Landesgrenzen bekannt; es gilt als eine Art Mitbringsel aus den napoleonischen Kriegen in Spanien. Nach mündlicher Überlieferung brachten es badische Soldaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dort mit. Zwischenzeitlich gibt es sogar richtige Cego-Kurse. Sogar bei den Volkshochschulen werden Kurse angeboten.

Cego gehört zur Tarock-Familie und wird eigentlich immer zu viert gespielt; bei Spielermangel genügen aber auch Mal drei Mitspieler. Es gibt insgesamt 54 Spielkarten. Neben König, Dame, Reiter oder Bube in den vier Farben gibt es 22 Trümpfe (Zahlkarten), die auch Droggen genannt werden. Der höchste Trumpf ist der Gstieß, gefolgt vom 21-er (Mund). Auch der Einser (Bachwatter) ist eine interessante Spielkarte. Er wird zwar von allen anderen Zahlen übertrumpft, zählt von seiner Wertigkeit jedoch so viel wie ein König. Auch der Gstieß und der 21-er zählt fünf Punkte. Eine Dame hat vier und ein Bube bringt zwei Punkte.

Gewonnen hat am Ende jener Spieler mit den meisten Punkten. Als Hauptpreis winkt wieder ein großer Geschenkkorb. Für die besten Spieler gibt es weitere Sachpreise. In den letzten Jahren waren es immer zwischen 28 und 32 Teilnehmer. „Wir hoffen natürlich, dass wir wiederum acht Tische mit Spielern belegen können“, hofft Olaf Faller vom Förderverein des FC Brigachtals.