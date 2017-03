Bürgerbüro kommt: Konzept für Umbau ist in Arbeit

Rathaus wird durch neues Angebot ergänzt. 120 000 Euro sind im Haushalt dafür veranschlagt.

Das Brigachtaler Rathaus steht vor einer Umstrukturierung. Derzeit arbeitet die Verwaltung in einer internen Arbeitsgruppe daran, ein Konzept für einen neu einzurichtenden Bürgerservice zu erstellen. Dieser soll in den Räumlichkeiten geschaffen werden, die durch den Auszug der Anwaltskanzlei im Erdgeschoss seit Juli 2016 unvermietet sind. Hier sind rund 100 Quadratmeter Fläche frei geworden, die zudem über einen eigenen Zugang verfügen. Im Haushaltsplan der Gemeinde sind für den dafür notwendigen Umbau 120 000 Euro vorgesehen.

Das Rathaus soll dadurch, so die Auskunft von Hauptamtsleiter Martin Weißhaar, offener und einladender gestaltet werden. Man stehe jedoch noch am Anfang des Prozesses. "Die Bürger sollen sich empfangen fühlen", sagt Martin Weißhaar. Der Gang zum Rathaus könnte für die Brigachtaler künftig einfacher und unkomplizierter werden. Bislang sei es so, dass man sich über entsprechende Hinweisschilder im Eingangsbereich orientieren müsse, wenn man sich noch nicht auskenne. "Dinge, die sich schnell erledigen lassen, könnten im Bürgerservice gebündelt werden", sagt der Amtsleiter. Welche Aufgaben genau zusammengefasst werden könnten, werde derzeit erarbeitet. Die neue Struktur könnte auch für Entlastung sorgen, wenn es um den Raumbedarf der Verwaltung gehe. Hier gebe es immer wieder Engpässe, beispielsweise wenn Praktikanten zeitweise einen Platz brauchen. Deshalb soll die Chance zur Erweiterung genutzt werden.

Man habe sich vor wenigen Tagen angeschaut, wie andere Kommunen ein ähnliches Prinzip umgesetzt haben. Eine Gemeinde ähnlicher Größenordnung, die schon über ein Bürgerbüro verfügt, ist die Gemeinde Niedereschach.

Ein entsprechendes Konzept für Brigachtal, das dem Gemeinderat kurz vor oder kurz nach der Sommerpause in einer Sitzung zur Genehmigung vorgelegt werden soll, wird darüber genauere Auskunft geben. Aktueller Stand sei, dass die Ratsmitglieder der Einrichtung des Bürgerbüros im Rahmen der Haushaltsplanungen grundsätzlich zugestimmt haben.

Die Umsetzung könnte Ende des laufenden Jahres oder Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Ein genauer Zeitpunkt stehe noch nicht fest, wie Martin Weißhaar erklärt. Trotzdem solle das Projekt, sobald die Zustimmung aus dem Gemeinderat erfolgt ist, nicht ewig hinausgezögert werden. Die Abläufe der Verwaltung werden hierdurch möglichst wenig gestört werden. Ähnlich wie bereits vor einigen Jahren, als das Bauamt in den Räumen des ehemaligen Polizeipostens untergebracht wurde.

Im Rathaus

Im Brigachtaler Rathaus arbeiten neben Bürgermeister Michael Schmitt drei Amtsleiter, 15 Mitarbeiter und eine Auszubildende. Die Gemeinde hat knapp 5100 Einwohner. In regelmäßigen Abständen finden auch Ausstellungen von heimischen Künstlern in den Räumlichkeiten des Rathauses statt. Die jetzige Ortsmitte, mitsamt dem Verwaltungsgebäude, wurde in den 1980er-Jahren neu gestaltet. (pga)