Brigachtal Brigachtaler sammeln weniger Müll als in den Vorjahren

Die Bürger sorgen mit viel Einsatz für eine saubere Landschaft.

Brigachtal (kd) "Ich habe eine Gewinnspielkarte gefunden", freut sich die achtjährige Ronja. Die Karte, die vom Schluchsee stammt und nun in Brigachtal gefunden wurde, war eines der witzigen Fundobjekte, die bei der Aktion Saubere Landschaft eingesammelt wurde. "Wir haben deutlich weniger Müll als in den Vorjahren gefunden", berichtet Einsatzleiter Sascha Eichkorn von der Feuerwehr.

Pünktlich um 13 Uhr am Samstag trafen an die 50 Helfer aus Klengen, Kirchdorf und Überauchen beim Feuerwehrgerätehaus im Ortszentrum ein. Alle waren ausgerüstet mit Arbeitshandschuhen und regenfester Kleidung, die an diesem Tag unverzichtbar war. Erfreulich, dass auch einige Kinder und Jugendliche sowie Helfer der Jugendwehr unter den Müllsammlern waren. Gleich mehrere Vereine, etwa der Brigachtaler Angelsportverein oder der Motorsportverein sowie die Feuerwehr beteiligten sich an der landesweiten Aktion. Beim Feuerwehrgerätehaus in Klengen waren die Helfer gleich mit vier Traktoren samt Hänger und einige Autos vorgefahren, um im Auftrag der Gemeinde rings um die Teilorte für saubere Wiesen, Wälder und Plätze zu sorgen. "Schön, dass nun alle Ortsteile gemeinsam mitmachen", freute sich Kommandant Eichkorn.

Dann ging es auch schon los. In alle vier Himmelsrichtungen strömten die Aktiven aus, um die Anhänger mit achtlos weggeworfenem Müll oder Verpackungen diverser Fastfood-Ketten voll zu machen. Gestartet waren insgesamt zehn Gruppen mit je fünf Mann. Da wurden die Sportplätze in Klengen und Kirchdorf oder die Römerstraße anvisiert. Auch am Bahndamm entlang wurde Müll eingesammelt. Der Angelsportverein mit Anglerchef Armin Eder war den ganzen Samstagnachmittag über damit beschäftigt, die Brigachputzete sowie die Säuberung ihrer Fischweiher in Angriff zu nehmen. An der Brigach entlang wurde überwiegend Unrat, der vom Hochwasser angeschwemmt wurde, weggeräumt.

Nach einem mehr als dreistündigen Einsatz zog Sascha Eichkorn eine positive Bilanz. "Es gab diesmal weniger Müll, die Leute sind in den letzten Jahren deutlich umweltbewusster und vernünftiger geworden", freute sich auch Bürgermeister Michael Schmitt, der einmal mehr selbst tatkräftig mit anpackte. Im Anschluss an die Aktion konnten sich die Helfer im Feuerwehrgerätehaus mit leckerem Wurstsalat und einem kühlen Bier stärken.