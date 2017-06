Brigachtal Brigachtaler Sportschützen bringen Anlage auf Vordermann

Ehrenoberschützenmeister Max Hirt fungiert als Baumeister. Bei 140 000-Euro-Projekt viele Eigenarbeit vorgesehen

Brigachtal (kd) Derzeit wird auf der Anlage der Brigachtaler Sportschützen gewerkelt und getüftelt, was das Zeug hält. Sowohl im Inneren des Schützenhauses als auch drum herum wird das in die Jahre gekommene Vereinsdomizil aufgehübscht. "Nach fast 60 Jahren sind nun einfach bauliche Maßnahmen fällig", brachte es Ehrenoberschützenmeister Max Hirt bei einem Vororttermin auf den Punkt.

Schon vor drei Jahren sei er von einigen Mitgliedern gebeten worden, die notwendigen Arbeiten an den Schießanlagen und am Schützenhaus aufzulisten und die Kosten zu veranschlagen. Kosten von insgesamt 140 000 Euro kamen am Ende zusammen, erklärt Hirt. Viele der erforderlichen Arbeiten werden von den Vereinsmitgliedern in Eigenregie erledigt.

Zunächst wurde der marode Maschendrahtzaun gegen einen stabileren Stahlzaun ausgetauscht. Dieser Zaun, der im vergangenen Herbst errichtet wurde, schützt nun vor Einbrechern oder unbefugtem Zutritt. Auch Buschwerk, Hecken und wilder Bewuchs mussten entfernt werden. All das haben die Vereins-Senioren erledigt, freut sich Hirt über diese Mithilfe.

Eine weitere Baumaßnahme läuft derzeit im Bereich der Kleinkaliber-Anlage und beim Platz der Bogenschützen. Die beiden Bereiche waren bisher durch einen Erdwall voneinander getrennt. Jetzt wurde viel Erdreich abgetragen und ein Weg zwischen den beiden Bereichen angelegt. Die Bogenschützen bekommen noch einen eigenen Zugang zum Vereinsheim. Dort wird in Kürze noch ein weiterer Eingang gebaut.

Eine Betonwand soll Sicherheit bieten und den Kleinkaliber-Bereich abgrenzen. Ein großer Kostenpunkt mit rund 70 000 Euro ist die Anbringung der Hochblenden auf der Kleinkaliber-Anlage. Diese müssen auf offenen Schießständen in entsprechender Höhe angebracht werden, um Schüsse, die zu weit nach oben gehen, abzufangen. Dafür müssen zunächst Fundamente betoniert werden, um die Blenden anzubringen, wie Hirt erklärt. Bis zum Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin ist der Kleinkaliberstand vorübergehend geschlossen.