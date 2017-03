Brigachtal Brigachtaler Schützen sind gesellig und treffsicher

Siegfried Stöcker und Rosemarie Stumpp werden in Brigachtal zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ein äußerst ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Erfolgen wurde jetzt beim Brigachtaler Schützenverein bilanziert. Erfolgreiche Teilnahmen gab es bei diversen Meisterschaften auf verschiedenen Ebnen.

Die Ergebnisse im Einzelne präsentierte Sportwart Gideon Bibbo: In der Abschlusstabelle der Bundesliga wurde man Achter. Das südbadische Liga-Team schaffte den sechsten Platz. In der Oberliga erreichte man einen guten sechsten Platz. Wie viel Arbeit dahinter steckt, um den anno 1958 gegründeten Traditionsverein auf Kurs zu halten und sowohl das Sportliche als auch den geselligen Bereich unter einen Hut zu bringen, wurde ebenfalls deutlich. Der finanzielle Aufwand beim über 300 Mitglieder fassenden Verein war ganz enorm, was Kassierer Dirk Denz verdeutlichte. Da gab es mehrere Hundert Kontobewegungen, was schon fast einem Kleinunternehmen entspricht.

Zahlreiche Ehrungen

Die Ehrungen nahmen einen größeren Part beim Jahrestreff ein. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Siegfried Stöcker und Rosemarie Stumpp zu Ehrenmitgliedern ernannt. Seit 30 Jahren Mitglied sind Werner Käfer, Krimhilde Lohmann, Hella Schimkat, Silvia Schuler und Chris Schuster. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde der ehemalige Bundesliga-Star Armin Rothmund geehrt, seit 20 Jahren schießt Claus Hildebrand im Verein.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Jürgen Daucher, der zweite Sportleiter Albert Runtze und die Pressewartin Anni Runtze einstimmig wiedergewählt. Beisitzer sind weiterhin Felix Hildebrand, Siegfried Traier und Martin Schütz.

Neben den vielen Turnierstarts gab es auch viele gesellige Treffen. Beim Kinderferienprogramm konnten 30 Kinder die Anlage im Schützenhaus kennenlernen oder auch am Bogenschützenstand im Freien ihr Glück versuchen. Beim Dorffest war man dabei. Und im Jugendbereich wurde die Werbetrommel kräftig gerührt, wodurch fünf neue Nachwuchsschützen gewonnen werden konnten. Beim Ausblick gab Jugendleiter Mathias Bittner bekannt, dass ein Trainingswochenende stattfinden wird.