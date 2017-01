Brigachtal Brigachtaler Narren rüsten sich für die Saison

Die Narrenfigur wird auf den Brunnen gesetzt. In Brigachtal ist zur Fasnet wieder viel geboten.

Wenn am Sonntag um 14 Uhr in Brigachtal mit viel Remmidemmi die Fastnachtssaison 2017 eröffnet wird, heißt´s wieder, es goht dagegä. Seit Jahrzehnten hat der Fastnachtsauftakt in der heutigen Form Tradition. Neu ist jedoch der kommissarische Leiter der Narren, Markus Schultis, der im November die Nachfolge von Jürgen Häßler antrat.

Narrenfigur wird aufgestellt

Gespannt wartet das Narrenvolk natürlich, wie der Neue diese Aufgabe meistern wird. Das meiste dürfte allerdings in den gewohnten, traditionellen Bahnen ablaufen: Da nehmen die aktiven Narren der Zunft zunächst Aufstellung; dazu gehört der Narrenrat, die Strohhansel, die Trommlerinnen und natürlich die Gardemädchen, die schwungvoll tanzend in einem kleinen Umzug gen Klengener Dorfmitte ziehen werden, um dort als finalen Akt die Narrenfigur auf den Narrenbrunnen aufzusetzen.

Buntes Programm geplant

Aus vielen Kehlen wird dann wieder ein kräftiges "Hoorig Miau" ertönen. Danach folgt ein gemütliches Treffen der Narren in der Klengener Pizzeria Da Maria. Relativ ausgiebig kann sich die Narrenzunft nun auf die närrischen Tage vorbereiten. Denn in diesem Jahr ist Fastnacht erst Ende Februar. Da bleiben genau 45 Tage bis zum Schmutzigen Dunnschtig (23. Februar), um die Macht im Brigachtaler Rathaus zu übernehmen. Anschließend geht es dann erst so richtig rund. Da gibt es Bälle und der abendliche Hemdglonkerumzug steht an. Freilich gibt es noch jede Menge Arbeit: Zunächst wurde das Dorf bereits am vergangenen Samstag närrisch geschmückt. Dann müssen Tänze, Sketche und andere närrische Beiträge für den erklärten Fastnacht-Höhepunkt, den alljährlichen Zunftball am Fasnet-Frietig (24.

Februar), einstudiert werden. Der traditionelle Umzug durch Klengens Straßen ist dann am Fasnet-Mentig, 26. Februar, ab 14 Uhr. Mit dem Brunnenabbau, am 28. Februar um 18 Uhr, enden dann die närrischen Tage in Brigachtal. Abschließend trifft man sich dann noch zu einem gemütlichen Umtrunk.