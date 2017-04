brigachtal Brigachtaler Motorradfahrer trotzen dem schlechten Wetter

Regen und Gewitter begleiten im Jahr 2016 gleich mehrere der Touren.

Brigachtal (anb) "2016 war nicht nur ein gutes Jahr, sondern ein sehr gutes Jahr", sagte der Vorsitzende Gotthard Kloker. Bei der Jahreshauptversammlung des Brigachtaler Motorsport Clubs blickte er auf ein erlebnisreiches Jahr zurück. Der Verein machte zahlreiche Ausflüge. Jedoch machte ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Bei der Reise nach Holland fing es direkt nach der Grenze zu gewittern an und auch in Italien mussten die geplanten Touren aufgrund von schlechtem Wetter ausfallen. Aber der Verein ließ sich nicht den Spaß am Fahren nehmen. "Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann", sagte der erste Schriftführer Rainer Behrens.

Der Verein besuchte außerdem verschiedene Vereine und Freunde, nahm bei der Aktion saubere Landschaft teil und bot ein Sommerferienprogramm für Kinder. Bei Letzterem nahmen 25 Kinder teil. "Es hat vielen Freude gemacht", sagte Bürgermeister Michael Schmitt und bedankte sich für das Kinderferienprogramm. Gemeinsame Zeit verbrachten die Mitglieder bei einem Kickerturnier und dem Kameradschaftsabend. Jeden ersten Sonntag im Monat machten sie Ausfahrten quer durch den Schwarzwald. Zum achten Motorradtreffen freuten sie sich über zahlreiche Besucher.

Die Mitgliederzahl des Motorsportclubs blieb stabil mit nur einem Austritt im vergangenen Jahr. Von den 103 Mitgliedern sind 64 passiv und 39 aktiv dabei. "Vielen Dank für die geleistete Arbeit", sagte Bürgermeister Schmitt. Der Vorstand begrüßt Horst Itta als neuen Sportwart und Viktor Molnar wurde mit 20 zu 16 Stimmen zum Beisitzer gewählt. Vorsitzender Gotthard Kloker, Schriftführer Dirk Burger und zweiter Kassierer Joachim Treyer wurden einstimmig wiedergewählt. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Viktor Molnar, Harald Laude und Andreas Fanelli (alle zehn Jahre), Rainer Behrens (25 Jahre) und Robin Lehnhof (30 Jahre).