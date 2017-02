Brigachtal Brigachtaler Fasnet startet jetzt durch

Am Freitagabend start der Jungfere-Obed, am Samstag der FC-Lumpenball, und das ganz große Remmidemmi gibt's am Schmutzigen.

Brigachtal – Die Brigachtaler Ballsaison 2017 wurde mit dem SV-Ball in Überauchen gerade erst schwungvoll eröffnet. Dort tanzte ganz schön der Partybär, sozusagen schon mal als Vorgschmäckle auf weitere Bälle und buntes Treiben über die närrischen Tage. Viele Vereine sind derzeit fleißig am Üben und wollen schon in der Vorsaison die närrische Stimmung anheizen. So gibt es spezielle Frauenabende, auch die Senioren feiern kräftig und die Narrenzunft regiert ab dem Schmutzigen Dunstig die Gemeinde.

Ballsaison geht weiter: Am Freitag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr findet wieder der Jungfere-Obed im Landhaus-Bahnhof in Klengen statt. Johanna Elsässer und ihre Damenriege werden diesen Abend, ausschließlich für Frauen, gestalten. Die Amsel-Fasnacht der gleichnamigen Kontaktgruppe Schwarzwald-Baar feiert am Samstag, 18. Februar, um 14.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum. Am gleichen Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr steigt der traditionelle Lumpenball des FC Brigachtal in der Kirchdorfer Halle. Neben einem bunten Programm sorgen die Moderatoren Thomas Kuss und Andy Bucher für viel Kurzweil. Der Vorverkauf ist an allen bekannten Stellen. Schwungvoll weiter im Narrenfahrplan geht’s mit den Landfrauen, die am Dienstag, 21. Februar, um 14.30 Uhr einen bunten Nachmittag für das ältere Semester im Pfarrzentrum gestalten werden. Auch hier ist ein Programm mit närrischen Beiträgen geplant. Alleinunterhalter Helmut Doser sorgt für Stimmung.

Am Schmutzigen Dunschtig, 23. Februar, beginnt die eigentliche Fastnacht, dann starten die närrischen Jubeltage so richtig durch. Die Schüler- und Kindergartenkinderbefreiung ist ab 9 Uhr. Treffpunkt ist in der Ringstraße 13. Von dort ziehen zahlreiche Aktive der Narrenzunft, die Schorehexen und die Bondelfleck-Narren, geleitet von der Narrenmusik, in Richtungen Kindertagesstätte Gaißberg. Gegen 11 Uhr werden die Narren dann das Rathaus stürmen und Bürgermeister Michael Schmitt den Rathausschlüssel abnehmen. Dann ist der Schultes über die närrischen Tage seines Amtes enthoben und die Fastnacht-Wortführer haben in Brigachtal bis Fasnet-Ziescthig das Sagen. Direkt vor dem Rathausplatz wird der Narrenbaum gestellt, der als Symbol für die hohen Tage gilt. Der Kinderball der Narrenzunft mit viel Musik und Tanz ist um 14 Uhr in der Narrenhalle. Ab 19 Uhr wird der Schmutzige dann mit dem Hemdglonker-Umzug und anschließendem närrischen Treiben in allen Gassen sowie im Narrenzelt beschlossen. Zuvor ist im Ortsteil Überauchen am Nachmittag bei der Mehrzweckhalle das Aufstellen des Narrenbaums geplant. Das alljährliche Narrengericht schließt sich an. Dort wird sich in diesem Jahr auch Mike Neininger, seines Zeichens Landjugend-Vorsitzender, für so manchen Fauxpas verantworten müssen. Den Höhepunkt der Saalfastnacht bildet der Zunftball am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr. Federführend ist wiederum die Narrenzunft, die neben den Vorführungen der Gardemädchen auch zahlreiche Showeinlagen und viel Musik bietet. Die beliebte Straßenfastnacht startet am Fasnet-Mentig, 27. Februar, ab 14 Uhr mit dem großen Umzug durch Klengens Straßen. Nach dem Umzug ist Narrentreiben im Ortskern und den angrenzenden Besenwirtschaften. Mit der Abnahme der Narrenfigur vom Brunnen endet am Fasnet-Zieschtig, 28. Februar, gegen 18 Uhr die Fasnacht-Saison 2017.

Mit dem Schmutzigen Donnerstag beginnt in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht die eigentliche Fastnachtszeit. Schmotzig oder schmutzig bedeutet in den alemannischen Dialekten kurzum fettig. Denn dieser Donnerstag vor Aschermittwoch war der letzte Schlachttag vor der 40-tätigen Fastenzeit und damit die letzte Gelegenheit, nochmals Fleisch zu essen. Nicht so bekannt ist, dass der darauf folgende Freitag auch der rußige Freitag genannt wird. Da wurden vielerorts die Kamine und Räucheröfen von Ruß und Dreck des vorangegangenen Schmutzigen Dunschtigs befreit (kd).