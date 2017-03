Brigachtal Brigachtaler Bürger wollen historischen Turm wieder errichten

Initiative denkt über den Wiederaufbau des sogenannten Ententurms nach. Die ersten Gespräche drehen sich zunächst um eine mögliche Finanzierung des extravaganten Vorhabens.

Brigachtal – Seit Jahrhunderten ist sie sagenumwoben, die mittelalterliche Überauchener Burg von einst, die von den Einheimischen auch Ententurm genannt wurde. Der Ententurm war ein aus Stein gemauerter Turm, der zwischen Überauchen und Klengen, unweit der Brigach gestanden hat, längst jedoch nicht mehr existiert. "Die Betonung liegt ganz klar auf Turm, denn die Entenburg steht bekanntermaßen in Pfohren", betont Andreas Fanelli, Sprecher der Ententürmler. Im Jahr 2000 hat sich eine Gruppe gegründet, die die Erinnerung an den Turm wach halten will und nun sogar über einen Wiederaufbau nachdenkt.

"Wir haben das ernsthaft vor und hoffen, mit dem Rückhalt des Vereins, diese Pläne auch umsetzen zu können", sagte Fanelli in der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung des Altertumvereins. "Wir wollen aus einer kleinen Spinnerei heraus etwas Großes entstehen lassen", ergänzt Ententürmler Martin Toleikis. Der Turm werde zwar nicht ganz so aussehen wie auf alten Zeichnungen und auch nicht an der ursprünglichen Stelle stehen, doch wolle man sich weitgehend an den Originalplänen orientieren. Dieser Turm gilt als eines der frühesten Gebäude Brigachtals und hatte ein Innenmaß von sechs auf sechs Meter. Der fertige Turm könnte dann für Schmiedearbeiten oder um Tonziegel selber herzustellen, nutzungsfähig gemacht werden, hieß es. Konkretere Pläne gebe es bislang aber noch nicht. "Zunächst geht es in Gesprächen um die Finanzierung des Projekts", so Fanelli. Interessant ist das Projekt allemal, denn es hätte gerade für historisch bewanderte Bürger den Reiz, wieder einen eigenen historischen Turm zu haben.

Recherchen haben ergeben, dass der Turm eine mittelalterliche Wehranlage war. Jahrhundertelang schlummerte deren ehemalige Existenz im Dornröschenschlaf. Erst bei den Bauarbeiten zur neuen Verbindungsstraße K 5712 von Klengen nach Überauchen, die Mitte der 1980er-Jahre erfolgte, fand man die Überreste des Turms.

Doch wem gehörte eigentlich diese burgähnliche Anlage? Wo hat sie genau gestanden und wie mag sie ursprünglich ausgesehen haben? Fragen, auf die Fanelli eine Antwort hat: Eigentlich sei klar gewesen, dass man bei den Bauarbeiten der neuen Verbindungsstraße fast unweigerlich auf Fundamentreste der Anlage stoßen würde. Denn der ungefähre Standort ist aufgrund einer alten Gewannkarte durchaus bekannt. Und in der Tat, die noch im 19. Jahrhundert laut Urkunden bestätigten Überreste konnten genauer lokalisiert werden, erinnert sich Fanelli. Zahlreiche kleinere Sandsteinbruchstücke und Mörtel an der Fundstelle wiesen eindeutig auf eine frühere Bebauung hin.

Als wahrer Glücksfall gilt zudem, dass seinerzeit noch ein größerer Mauerstein aufzufinden war, so Fanelli. Hierbei handele es sich um einen so genannten Bossenquader von handwerklich bester Qualität. Dieser war vermutlich ein südwestlich gelegener Eckquader mit einer Kantenlänge von 45 mal 90 Zentimetern. Der letztmals 1704 offiziell erwähnte Turm wurde vermutlich vor ziemlich genau 200 Jahren ganz oder teilweise abgerissen. Denn ein Quelle belegt, dass der Ententurm wohl noch um 1800, vermutlich schon ziemlich verfallen, direkt an der Brigach gestanden haben muss. Laut historischen Aufzeichnungen berichtet ein gewisser Aloys Ludwig Hirt, geboren anno 1837 in Behla: "Wie ich mich aus meiner Jugend erinnere, ist der alte Turm von meinen Vettern in Überauchen als letzter Rest der Hirt'schen Familie abgebrochen worden, um dessen Quader zum Mühlenbau zu benützen. " Gemeint ist wohl die Mühle am Bondelbach, vermutet Fanelli.

Wann hingegen die Erbauung erfolgte, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Eine Quelle besagt, dass der Turm 1237 erbaut wurde. Das Gemäuer ist jedenfalls vergleichbar mit den Steinen der Villinger Stadttore, die sich auf die Jahre 1150 bis 1200 datieren lassen. Als sicher gilt, dass es sich ursprünglich um ein turmartiges Haupthaus mit mehreren Nebengebäuden gehandelt hatte, das von einem Wassergraben umgeben war. Teile des ehemaligen Wassergrabens und eine Abfallgrube, die zahlreiche Keramikstücke aus dem 11. und 12. Jahrhundert enthielt, fand man ebenfalls bei Ausgrabungen. Ein Graben bot mehr Sicherheit gegen Eindringlinge. Diesen Graben nutzten die Bauern für ihre Enten, was auch die Namensgebung begründen würde. Da in manchen Aufzeichnungen auch von einem Schlösschen die Rede ist, wäre es naheliegend, dass es sich bei den Besitzern tatsächlich um Ortsadel gehandelt haben könnte. In diesem Zusammenhang wird immer wieder ein Ulgerus de Überach genannt. Erwiesen ist dies freilich nicht. Gesichert ist, dass der Besitz mehrmals wechselte. So ging der Turm des Heinrichs von Staufenberg um 1132 an das Kloster St. Georgen, später dann, um 1326, an Österreich. Überauchen gehörte seither und bis ins 20. Jahrhundert zur Stadt Villingen.

Die Ententürmler

Andreas Fanelli (rechts) aus Überauchen und Martin Toleikis (links) aus Klengen gehören zu den Gründern der Ententürmler. Diese Gruppe hat zwölf männliche und zwölf weibliche Mitglieder sowie einige Kinder und Jugendliche. Bei vielerlei Auftritten, an historischen Umzügen und anderen Veranstaltungen tritt die Formation in loser Folge immer wieder in Erscheinung. Bekleidet ist ein Ententürmler mit Kettenhemd und Eisenhandschuh, so wie es ein Söldner im 14. Jahrhundert trug. (kd)