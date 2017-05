Brigachtal Brigachtaler Afrika-Verein hilft behindertem Kind

Liso kümmert sich um Jungen in Tansania. Freiwillige Helfer für Einsatz im Waisenhaus gesucht

Brigachtal (kd) Die Brigachtaler Organisation Liso betreibt seit einigen Jahren in Tansania/Afrika ein Waisenhaus. Nun wurde ein neues Projekt angestoßen. "Wir unterstützen ein weiteres behindertes Kind", berichtet Andrea Schwemmer, Liso-Vorsitzende. Fanuel , 13 Jahre alt aus Dareda, wurde schon Anfang des Jahres in die Behinderteneinrichtung Singida gebracht. Liso Tanzania übernahm die Kosten für seine Unterbringung. "Wir wollten ihm einige Wochen der Eingewöhnung lassen, ehe sich unsere Volontärinnen Nadja und Clemence um ihn kümmern", berichtet Schwemmer.

Als Fanuel in Singida ankam, war er stark verwahrlost. Sein Kopf und sein Gesicht waren mit Pilzen und Hautausschlägen überzogen. Fanuel hat sich zwischenzeitlich gut erholt und bestens eingelebt. Anfangs sei er sehr sich gekehrt gewesen, mittlerweile habe er jedoch schon viele Freunde gefunden. Fanuel wirkt auf den ersten Blick, wie ein ganz normaler 13-jähriger Junge. Sobald man jedoch einige Zeit mit ihm verbringt, bemerkte man, wie sehr er körperlich und geistig eingeschränkt ist. Laut seiner Lehrerin kann er sein Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis nicht richtig steuern; so vergißt er oft Dinge, bricht angefangene Dinge ab und kann sie nur dann fertigstellen, wenn er ständig daran erinnert wird. "Dies schränkt den Jungen auch beim Lernen sehr stark ein", so Schwemmer. Denn er kann auf bereits Erlerntes am nächsten Tag oft nicht mehr zurückgreifen.

Durch die Unterstützung der Betreuer und einen strukturierten Alltag schafft er es nun schon besser, seinen Alltag zu koordinieren. Zwischenzeitlich ist aus ihm ein aufgeweckter Junge geworden, der am liebsten Fußball spielt, so Schwemmer abschließend.

Die Organisation sucht ab Dezember wieder freiwillige Helfer vor Ort. Die Helfer wäre im Waisenhaus Liso Watoto Home tätig. Kost und Logis sind frei.

Informationen gibt es auf der Internetseite www.liso-tanzania.de.