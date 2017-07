Brigachtal Brigachtal feiert ein furioses Dorffest-Finale

Die Vereine jubeln über gute Geschäfte am Sonntag. Am Montag ist zum Abschluss noch ein schönes Programm geboten. Das gefällt vor allem den Kindern.

Der Dorffest-Montag hielt noch mal zahlreiche Programmpunkte bereit, die trotz des nicht mehr so guten Wetters reibungslos über die Bühne gingen. Zumindest am Nachmittag blieb es weitgehend trocken, sodass die zahlreichen jungen Gäste den Kindernachmittag beim 33. Dorffest nochmals in vollen Zügen genießen konnten.

Der Montag gehört beim Dorffest zunächst den Kindern. Die jüngsten Festbesucher waren gleich zu Beginn voll in ihrem Element: Da hieß es, tanzen, musizieren und spielen. Schon weit vor 15 Uhr strömten Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandte zum Festplatz, wo die Vorführungen der Kinder stattfanden. Ebenfalls mit viel Freude hatte der Dorffestbendel Bernd Albert wieder die Darbietungen angekündigt. Den Kindernachmittag lasse er sich nicht nehmen, schließlich sei dieser schon immer sein Lieblingstag beim Dorffest gewesen, sagte Albert.

Als Erstes betraten die Akkordi-Kids, unter der Leitung von Dirigent Robin Schmidt die Bühne und gaben einige Stücke zum Besten. Dann folgten die Kindertagesstätten Gaisberg, Bondelbach und Froschberg, die kleine Tänze zeigten. Später eroberte das Jugendorchester Brigachtal-Tannheim, unter der Leitung von Christine Wigant, die Bühne und spielten einige schöne Unterhaltungsstücke. Derweil hatten die Kinder auf der Spielwiese ihren Spaß. Dort veranstaltete die LTG einen spielerischen Wettbewerb. Ponyreiten nutzen insbesondere zahlreiche Mädchen. Warteschlangen bildeten sich wieder beim „Snake-Tree“ (Kletterbaum).

Am späten Nachmittag füllte sich das Festgelände immer weiter. Viele Plätze waren wieder belegt, manche nutzten den frühen Abend für einen kleinen Spaziergang übers Festgelände. Die Landjugend lud am Abend zur Disco. Live-Musik gab’s bei der Narrenzunft von „Quer Beat“, die Schore-Hexen feierten eine Schlagerparade. Party stand auch beim FC Brigachtal und dem SV Überauchen auf dem Programm.

Der einsetzende Regen am Abend, lockte die Gäste dann ins Innere der Zelte und Lauben. Dort ließen sie bei Essen und Trinken das Fest ausklingen.

Alle Bilder vom Brigachtaler Dorffest: