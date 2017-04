Brigachtal Brigachtal erhält weitere 500.000 Euro an Fördergeldern

Brigachtal erhält weitere 500.000 Euro an Fördergeldern

Das gibt die Gemeinde bekannt. Die Gelder entstammen dem Landessanierungsprogramm und fließen in die Ortskernsanierung Überauchen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Erfreuliche Nachricht aus dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg: Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird die Finanzhilfe des Landes für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Überauchen“ im Landessanierungsprogramm (LSP) 2017 um zusätzliche 500 000 Euro erhöht.

Damit sei dem von der Gemeinde im vergangenen Herbst gestellten Aufstockungsantrag für den Bedarf des laufenden Programmjahres stattgegeben worden. Der bisher bewilligte Landeszuschuss für das Gesamtprojekt steige somit von 700 000 Euro auf 1,2 Millionen Euro an. Das Land beteiligt sich mit 60 Prozent am bewilligten Förderrahmen, 40 Prozent hat die Gemeinde zu tragen. Der Förderrahmen steige demnach von bisher rund 1,17 Mio. Euro auf 2 Millionen Euro. Der für die gesamte Ortskernsanierung Überauchen kalkulierte Förderrahmen betrage rund 4,65 Millionen Euro. Insofern werde die Gemeinde auch in den Folgejahren Aufstockungsanträge beim Land einreichen müssen.

Zunächst wolle man aber die bereitstehenden Fördermittel einsetzen. Diese werden in diesem Jahr auch dringend benötigt, da die Ortskernsanierung mit ersten großen kommunalen und auch einigen privaten Maßnahmen richtig Fahrt aufgenommen habe, heißt es von Seiten der Verwaltung.

So stehe die Sanierung der unteren Vorbergstraße und der Rathausstraße vor dem Abschluss. Das Areal des ehemaligen Gasthauses Kranz sei freigelegt worden, das alte Schlachthausgebäude werde momentan abgerissen und die Fläche für neue Bauplätze im Innenbereich erschlossen.

Derzeit laufe außerdem der Planungswettbewerb "Ortsmitte", dessen Ergebnisse im Juni erwartet werden. Damit werden die planerischen Leitplanken für die Neugestaltung der zentralen Ortsmitte gesetzt. Über die Umsetzung weiterer konkreter Projekte in diesem Zusammenhang, wie beispielsweise die Sanierung des Heimatmuseums oder der Mehrzweckhalle sowie die Zukunft der Kindertagesstätte Bondelbach, werde sich der Gemeinderat noch beschäftigen.

Die Ortskernsanierung Überauchen sei ein Mammutprojekt, das die Gemeinde auch in finanzieller Hinsicht die nächsten Jahre noch kräftig fordern werde, so die Stellungnahme der Verwaltung. Die weitere Unterstützung des Landes Baden-Württemberg werde daher dringend benötigt.