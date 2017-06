Brigachtal Brigachtal: Ampelanlage am Bahnübergang zerstört

In der Nacht zu Sonntag ist die Ampelanlage am Bahnübergang an der Beckhofener Straße von einem Unbekannten zerstört worden.

In der Nacht auf Sonntag hat ein unbekannter Täter die Lichtzeichenanlage am Bahnübergang in der Beckhofer Straße mutwillig beschädigt und an dieser rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte schlug an einem Ampelmast zwei Signallichter ein. An den anderen drei Masten riss der Täter außerdem die gesamte Signalanlage samt Lichterfassung heraus und warf diese in eine angrenzende Grünfläche. Die Tat dürfte im Zeitraum vom frühen Samstagabend bis etwa 23 Uhr begangen worden sein. Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721/6010) in Verbindung zu setzen.