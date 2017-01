Brigachtal Brand in Brigachtal: Suche nach Ursache ist schwierig

Kriminaltechniker untersuchen am Donnerstag den abgebrannten Stall. Die genaue Schadenshöhe bleibt weiterhin unbekannt. In dem Feuer sterben rund 30 Kälber qualvoll.

Die Suche nach der Ursache für den Vollbrand des Stalls auf dem Stellenhof in Brigachtal-Klengen gestaltet sich auch am Tag nach dem Brand schwierig. Kriminaltechniker der Polizei waren am Donnerstag vor Ort, um das abgebrannte Gebäude zu untersuchen. Da der Stall dort, wo der Brand mutmaßlich ausbrach, allerdings zu zerstört ist, ist die Arbeit der Spezialisten erschwert. "Zur weiteren Untersuchung wird nun ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden", heißt es vonseiten der Polizei. Die Kriminaltechniker untersuchten gestern zunächst die Elektroleitungen, so die Auskunft vor Ort. Mit einem Untersuchungsergebnis sei nicht so schnell zu rechnen.

In Folge des Brandes habe es unter den Nachbarn des betroffenen Hofes große Solidarität gegeben, wie Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt auf Anfrage sagt, der am Mittwoch selbst zweimal vor Ort war. "Die Tiere, die gerettet werden konnten, wurden beispielsweise auf Nachbarhöfen untergebracht", sagt Schmitt. Die Mutterkühe, die auf dem Stellenhof in einem anderen Stall untergebracht sind, werden weiterhin wie gewohnt dort versorgt. Auch in Sachen Verpflegung der Einsatzkräfte habe es Unterstützung im Umfeld gegeben. Michael Schmitt selbst wolle auf dem kleinen Wege mit dem Hofbesitzer sprechen, ob er Hilfe benötige. Es sei jedoch zunächst davon auszugehen, dass der Fall über die Versicherung geregelt werden kann, dies habe auch der Hofbesitzer signalisiert. Ein entsprechender Sachverständiger schaute sich die Brandstelle nur wenige Stunden nach dem Vorfall an. Eine Schadenshöhe kann aber weiterhin nicht beziffert werden. Offen sei dabei der genaue Wert des Stalls. Zudem müsste der finanzielle Wert der Tiere für die Höhe des Schadens genauer bestimmt werden. Sicher scheint, dass der Schaden in die Hunderttausende gehen wird.

Die genaue Anzahl der Tiere, die in den Flammen gestorben sind, ist auch am Tag nach dem verheerenden Brand nicht genau zu nennen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Brigachtal, Manfred Maier, ging am Mittwoch davon aus, dass etwa 30 Jungtiere nicht gerettet werden konnten. Die Polizei spricht einen Tag später auf Nachfrage von einer Anzahl zwischen 30 und 40. Da die Tiere an unterschiedlichen Orten untergebracht sind, lässt sich die Zahl schwer bestimmen.

Die Feuerwehr war am Mittwoch bis in die Nacht an der Brandstelle, um Glutnester abzulöschen. Die Wehrleute waren seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, sie wurden gegen 5 Uhr alarmiert. Zunächst galt es, die Wasserversorgung herzustellen. Da es sich jedoch um einen Aussiedlerhof handelt, musste eine Schlauchleitung auf einer Länge von 1,5 Kilometern zu einem Weiher gelegt werden. Das Feuer hatte die Wehr, so die Aussage, bereits gegen 7 Uhr unter Kontrolle.

Der Einsatz

Bei dem Brand, der am Mittwoch um 5 Uhr auf dem Stellenhof ausbrach, waren die Feuerwehren aus Brigachtal, Villingen, Bad Dürrheim und Tuningen im Einsatz. Es waren rund 75 Wehrleute zur Brandbekämpfung vor Ort. Für die Wasserversorgung wurde eine 1,5 Kilometer lange Leitung gelegt. (pga)