Brigachtal Blick hinter die Kunst-Kulissen

Zu den europäischen Tagen des Kunsthandwerks laden lokale Künstler von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, in ihre Ateliers ein.

Brigachtal (anb) Zum zweiten Mal nehmen Hermann Eckerlin, Annette Hengstler, Ruth Poschmann, Sabine Hilker und Nicole Simon teil. „Die Leute können sehen, was hinter den Kulissen passiert“, sagt Hut- und Modegestalterin Sabine Hilker. Die Künstler möchten mehr Bewusstsein für Qualitätsarbeit schaffen, indem sie ihre handgemachten Werke vorstellen. Die Resonanz im vergangenen Jahr sei gut gewesen. „Die Auswahl macht es aus. Wir stellen verschiedene Dinge vor“, sagt Anette Hengstler. Sie stellt Kunstobjekte und Gemälde her, bei Nicole Simon ist es Schmuck aus Silber, Gold und Edelsteinen. „Es ist auch interessant für die, die mit Kunsthandwerk nichts anfangen können, sondern den Prozess sehen wollen“, sagt sie. Ruth Poschmann stellt Raku-Keramik her. Hermann Eckerlin gestaltet Metall und macht Schmuck aus Tafelsilber. Die Tage der offenen Werkstätte finden am Freitag, 31. März, und am Samstag, 1. April, von 14 bis 20 Uhr statt. Am Sonntag, 2. April sind die Ateliers von 11 bis 18 Uhr besuchbar. Annette Hengstler und Ruth Poschmann sind in Brigachtal, Sabine Hilker ist in Marbach, Nicole Simons in Villingen, d Hermann Eckerlin in Schwenningen.