Brigachtal Biker rollen in Brigachtal ein  Easyrider feiern mit Freunden aus aller Welt

Der Brigachtaler Motorradclub hofft auf besseres Wetter zum 14. internationalen Motorradtreffen am Wochenende. Geboten ist für die Teilnehmer einiges.

Wenn das Frühjahr beginnt, dann trifft man sie meist wieder in großen Gruppen: Viele Motoradfahrer, allein oder im Pulk und sicher eingehüllt in schwarzer Lederkluft, brausen mit Getöse über die Landstraßen oder Autobahnen. Ein größeres Verkehrsaufkommen dürfte es am kommenden Wochenende, 28. bis 30. April, auch in Brigachtal, beim 14. internationalen Biker-Treffen geben. Das wird der 1984 gegründete MSC (Brigachtaler Motorradsportclub) beim Kirchdorfer Sportgelände abhalten.

Dann wird das beschauliche Brigachtal wieder zum Mekka der vielen Motorrad-Fans. "So manch heißer Ofen wird zu sehen sein", verspricht Gotthard Kloker, Chef des MSC. Bei der hölzernen vereinseigenen Hütte unterhalb des Sportplatzs dürfte sich gegen später zudem eine kleine Zeltstadt bilden. Denn ein echter Biker geht natürlich nicht ins Hotel, sondern übernachtet ganz rustikal im Freien.

Die Gäste kommen auch dieses Mal wieder von weit her: Vertreter aus den Niederlanden, Belgien oder der Schweiz haben sich angemeldet. Ein kunterbunter Mix an Motorrädern, in diversen Farben und unterschiedlichen Fabrikaten wird präsentiert – der Chrom blitz-blank poliert.

Neben dem Fachsimpeln über Strecken und Maschinen sowie gemütlichen Hocks wird es je nach Wetterlage die ein oder andere Ausfahrt mit den PS-trächtigen Vehikeln geben. Die genaue Route steht noch nicht fest, meist geht es in den Hochschwarzwald oder in Richtung Bodensee, wo das Kurvenfahren natürlich besonders viel Spaß macht.

Schwarzwälder Genüsse kommen an

Manche nutzen den Besuch auch für eine Stippvisite im Solemar, andere kaufen beim Metzger echten Schwarzwald-Schinken. Während dessen beschäftigt sich der Rest der Crew in der improvisierten Festküche. Laut Kloker werden wieder Steaks, Bauernbratwürste und vieles mehr angeboten.

Die Motorradfreunde kommen immer gerne nach Brigachtal, um die heimelige Atmosphäre im beschaulichen Kirchdorf zu genießen. Allerdings sind die Wetterprognosen auch in diesem Jahr nicht besonders gut.