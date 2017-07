Brigachtal Baugebiet Bromenäcker: Jetzt kann das Bauen losgehen

Infrastruktur im Baugebiet Bromenäcker vollständig. Häuser haben Zugang zum Glasfasernetz.

Freudige Gesichter angesichts des ersten Baggers, der sich seit gestern für das Fundament eines Neubaus im Baugebiet Bromenäcker in den Grund frisst, kennzeichneten einen Lokaltermin, zu dem die Gemeinde Brigachtal und der künftige Breitbandversorger eingeladen hatten. Nachdem die ersten Baugesuche für die insgesamt 22 Bauplätze bei der Gemeindeverwaltung eingegangen und auch die Genehmigungen erteilt worden sind, musste sich der Gemeinderat auch mit der Breitbandversorgung des Neubaugebietes auseinandersetzen.

Als Sieger der Ausschreibung ging die Firma Stiegeler hervor, die auch schon weite Teile des Gemeinde- und Kreisgebietes über Glasfaseranschlüssen mit der Datenautobahn verbindet. Schon beim Verlegen der Infrastruktur hat die Gemeinde darauf geachtet, dass zu jedem der Bauplätze nicht nur Wasser-und Stromanschlüsse gelegt wurden, auch Leerrohre für den Glasfaseranschluss finden sich dort. Wie Felix Stiegeler, Inhaber des Breitbandversorgers aus Schönau betonte, hat sich seine Firma entschlossen, alle von ihm versorgten Glasfaseranschlüsse mit 100MBit/s Download und 40 Mbit/s Upload für einen monatlichen Pauschalpreis von 49,95 Euro auszustatten. Wer gar 200 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload benötigt, muss 69 Euro berappen. In diesen Preisen ist eine Telefonflat ins deutsche Festnetz, Kabel-Fernsehen und Internetanschluss enthalten. Dem Trend der Zeit folgend bietet die Firma ab sofort auch das sogenannte IP-TV an. Hierbei werden Fernsehangebote über das Internet ins Haus geliefert. Wichtig für die künftigen Kunden ist, dass sie sich möglichst frühzeitig – am besten zusammen mit dem Baugesuch – an die Gemeindeverwaltung wenden. Diese ist in erster Linie für die technische Anbindung des Neubaus zuständig.

Ist das Haus angeschlossen, wird das Glasfaserkabel in die Rohre eingeblasen und der Übergabepunkt im Haus installiert. Ein weiterer Antrag wird dann an den Netzbetreiber notwendig. Die Firma Stiegeler übernimmt dann die Kündigung eventuell bestehender Verträge bei anderen Anbietern und sorgt dafür, dass zum Einzug die Kommunikationsstränge funktionieren. Auf keinen Fall sollten die Kunden Altverträge selbst kündigen. Die Verlegung der Netzinfrastruktur im Neubau selbst ist wiederum Bauherrenangelegenheit. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass auch längerfristige Altverträge kündbar sind, da im Neubaugebiet Bromenäcker keine Telefonkabel alter Art vorhanden sind. Bürgermeister Michael Schmitt betonte mit fröhlicher Mine: "Die Bauherren wollen nun loslegen. Wir sind froh, dass alles bislang so gut geklappt hat!" Von den 22 erschlossenen Bauplätzen sind 18 schon an neue Eigentümer übergegangen. Die restlichen vier werden als Reserve vorgehalten.

Versorgung

Die Firma Stiegeler IT versteht sich als Dienstleister beim Thema Breitbandversorgung. Sie übernimmt im ganzen Landkreis häufig die Versorgung über die Glasfaser-Datenleitungen. Nicht nur im Schwarzwald-Baar-Kreis ist das Systemhaus tätig. In den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Lörrach versorgt die Firma die Menschen mit Telefon-, Internet und Kabelfernsehanschlüssen. Mehr Informationen zu den Anschlussmöglichkeiten gibt es auch online unter www.stiegeler.com. (jdk)