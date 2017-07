Brigachtal Bald ist es wieder soweit: Die Vorfreude auf das Dorffest steigt

Gefeiert wird an drei Tagen auf dem Brigachtaler Festplatz. Dieses Mal sind auch Firmen mit dabei.

Das Dorffest wird auch in diesem Jahr ein attraktives Festprogramm bieten und wieder von einem Vereins-Quartett auf die Beine gestellt. Seit der letztjährigen Auflage stemmen Anette Hildebrand (Akkordeonverein), Andrea Strobel (Landfrauen), Sascha Eichkorn (Feuerwehr) und Jürgen Häßler (Narrenverein) die arbeitsintensive Organisation. Neben dem kulinarischen Angebot werden diesmal verstärkt Brigachtaler Firmen mit ins Boot genommen. Diese können sich am Festsonntag präsentieren, hieß es. Zudem wird auch in diesem Jahr mit einigen Festrückkehrern gerechnet. Ein Trend, der vor einem Jahr begann, als bei der Premiere mit dem neuen Standkonzept eine „kulinarischen Meile“ in der Platzmitte entstand. Seitdem ist die Veranstaltung auch wieder für kleinere Vereine oder Gruppen attraktiv, denn man benötigt deutlich weniger Personal und auch der Auf- und Abbau entfällt.

Die Rückkehrer: Der Gesangverein Harmonie wird diesmal in zwei Hütten bewirten und auch wieder seine beliebten und zuletzt vermissten Striebele anbieten. Ebenfalls neu und zum ersten Mal dabei ist der Verein Baarfood, welcher deftigen Pfannenkuchen anbieten wird. Der Musikverein Brigachtal wird zwar in diesem Jahr nicht im großen Zelt musizieren und wirten, ist jedoch trotzdem mit seinem Schupfnudel-Stand dabei. Außerdem sind die beliebten Dorffest-Leckereien wie Crêpes, Waffeln, Chicken Nuggets und auch die beliebten Seelen der Kolpingfamilie im Angebot. Mit dabei sind auch wieder die im letzten Jahr neu hinzugestoßenen Fußballvereine FC Brigachtal und der SV Überauchen, jeweils mit einem großen Zelt.

Unter dem Motto „Brigachtal(er)leben“ sollen in diesem Jahr Kinder und Jugendliche im Programm-Mittelpunkt stehen. Im Brigachtal aufwachsen, leben und arbeiten heißt, das vielfältige Angebot von Vereinen, aber auch potenziellen Arbeitgebern nutzen. Hierfür wird die Freifläche auf der Festwiese genutzt. Der Hintergedanke liegt darin, sich als aktive und attraktive Gemeinde zu präsentieren, die Kindern und Jugendlichen auch etwas bieten kann, sowohl im privaten, aber auch im beruflichen Umfeld. „Es ist ein Versuch, den Sonntagnachmittag für Familien zu gestalten“, wie Sascha Eichkorn vom Organisations-Team berichtet. Entsprechend werden einige Vereine am Sonntagnachmittag ihr Jugendangebot präsentieren. Von Arbeitgeberseite konnten bisher nur Firmen gewonnen werden, die Ausbildungsplätze für Jugendliche anbieten und sich entsprechend vorstellen wollen. Ihre Teilnahme bereits fest zugesagt haben die Firma Roth & Effinger sowie die Firma Elektro Eichkorn. Jeder Verein oder Arbeitgeber wirbt mit entsprechenden Aktionen für die Attraktivität seines Unternehmens, auch als Ausbildungsbetrieb. Auf diese Weise sollen Kontakte zwischen Arbeitgebern und potenziellen Nachwuchskräften geknüpft werden. Weiteres Angebot: Über alle drei Tage hinweg wird ein sogenannter „Snake-Tree“ aufgebaut sein. Unter Snake-Tree versteht man einen schwebenden Holzstamm, der jeweils mit zweimal neun Meter in die Höhe wachsen kann. Hier können Kinder unter entsprechender Sicherung, das gesicherte Klettern erleben. Am Samstag bieten die Vereine in den jeweiligen Zelten ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Der Montagnachmittag gehört dann, wie auch in den vergangenen Jahren, wiederum den Kindern.

Über alle drei Tage hinweg wird ein sogenannter „Snake-Tree“ aufgebaut sein. Unter Snake-Tree versteht man einen schwebenden Holzstamm, der jeweils mit zweimal neun Meter in die Höhe wachsen kann. Hier können Kinder unter entsprechender Sicherung, das gesicherte Klettern erleben. Am Samstag bieten die Vereine in den jeweiligen Zelten ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Der Montagnachmittag gehört dann, wie auch in den vergangenen Jahren, wiederum den Kindern. Rahmenprogramm: Am Samstag, Sonntag und Montag findet außerdem noch ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein statt. Neben Vereins- und Firmenpräsentationen (nur am Sonntag) gibt es Spiel und Bastelspaß für Kinder, eine Hüpfburg wird aufgebaut sein und auch Pony reiten ist möglich. Kegeln kann man beim Kegelsportclub. Diverse Vorführungen gibt es zudem auf der großen Bühne (Narrenzunft).

