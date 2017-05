Brigachtal Badischen Meisterschaften: Junge Sportler vom Radsportverein Klengen sorgen für Furore

Die aktiven Sportlerinnen und Sportler des Radsportvereins Klengen haben bei den Badischen Meisterschaften in Gutach im Schwarzwald starke Nerven bewiesen und kamen mit einigen Erfolgen nach Brigachtal zurück.

Bereits in ihrem ersten Wettkampfjahr hatte sich die Mannschaft mit den Starterinnen Zoe Bartler, Sara Fleig, Sophia Jehle und Rümeysa Özce für die badischen Meisterschaften qualifiziert. Unter dem Motto "Dabei sein, ist alles" gingen die vier jungen Damen ohne größeren Leistungsdruck in den Wettkampf. Es klappte, denn schon am ersten Wettkampftag zeigten sie ein nahezu fehlerfreies Programm und konnten sich mit neuer persönlicher Bestleistung von 37,07 Punkten den vierten Platz sichern. Auch das gemischte Team mit Hella Mandlik, Sarah und Julia Obergfell sowie Florian Käfer hatten ebenfalls einen sehr guten Tag erwischt und präsentierten eine tolle, fehlerfreie Kür, wobei sie mit 49,14 Punkten eine neue persönliche Bestleistung aufstellten. Damit erreichten Sie das Treppchen und ergatterten eine hochverdiente Bronze-Medaille. Mit dieser Platzierung gelang es dem starken Team sogar die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft einzufahren. Am 10. Juni heißt es dann in Augustdorf bei Bielefeld einen guten Platz zu erkämpfen.