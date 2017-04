Welche Blutgruppen sind die häufigsten, welche die seltensten? Die häufigste Blutgruppe in Deutschland ist mit 37 Prozent A rhesus-positiv, teilte Stephanie Fritzsche, Pressesprecherin des DRK-Blutspendediensts dem SÜDKURIER mit. Die Blutgruppe 0 rhesus-positiv ist mit 35 Prozent auch sehr häufig vertreten. Letztere hat einen besonderen Stellenwert. Jedem Empfänger kann Blut dieser Blutgruppe gegeben werden, da sie einen universalen Charakter besitzt. Sollten also Notfälle vorliegen, bei denen die Blutgruppe des Betroffenen nicht ermittelt werden kann, kann so immer auf dieses Blut zurückgegriffen werden. Bei Bestandsengpässen werden daher vorwiegend Spender mit dieser Blutgruppe angesprochen, sagt Fritzsche.

Wie viel Blut wird pro Person gespendet? Bei einer Blutspende werden den Spendern 500 Milliliter Blut entnommen. Im Vorfeld werden weitere 15 Milliliter abgenommen, um das Blut auf Infektionskrankheiten zu testen, so Fritzsche weiter.

Was passiert mit dem Blut nach der Spende? Zunächst werden die 15 Milliliter Blut nach Frankfurt in die zentrale Labordiagnostik übergeben. Die Halbliter-Blutkonserve wird in Ulm aufbereitet und in die drei Bestandteile des Blutes aufgeteilt. In rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blutkörperchen (Leukozyten), sowie den Blutplättchen (Thrombozyten). Somit können die Spender mit einer Blutkonserve theoretisch drei Menschen helfen, sagt Fritzsche.

Welchen weiteren Weg geht meine Spende, bleibt sie in der Region? Nachdem die Konserve in Ulm aufbereitet wurde, wird sie abhängig vom Ort der Blutabgabe in die nächstgelegene Lagerstätte des DRK überführt. Das gespendete Blut aus Brigachtal wird in Baden-Baden gelagert, sagt Fritzsche. Die anderen beiden Lagerplätze Baden-Württembergs befinden sich in Mannheim und Ulm. Die Vertriebswege sollen so nah wie möglich an den Kliniken liegen, um auch auf kurzfristige Nachfrage reagieren zu können.