Die Vereine zeigen sich von der besten Seite, und die Dorffest-Macher ziehen eine positive Bilanz.

Der Dorffest-Sonntag ist immer der Haupttag dieser größten Brigachtaler Veranstaltung. So auch in diesem Jahr. Für alle Generationen gab es wiederum ein umfassendes Angebot und auch für die Kinder hatten sich die Organisatoren mächtig ins Zeug gelegt.

Unter dem Motto „Brigachtal(er)leben“ standen in diesem Jahr nicht nur die Erwachsenen, sondern vor allem Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Entsprechend hatten einige Vereine am Sonntagnachmittag ihr Jugendangebot präsentierte Da sah man beispielsweise die jungen Damen vom Radsportverein, die vor Publikum auf dem Rad Kunststücke vorführten. Direkt daneben demonstrierten einige junge Nachwuchs-Akkordeonisten ihr Können. Ein Stückchen weiter steht die Kegelbahn des hiesigen Clubs, wo sich viele Kinder versuchten und von erfahrenen Trainern Tipps erhielten. Der Musikverein hatte eine ganze Palette an Instrumenten parat gelegt, die von vielen Kindern ausprobiert wurden. Besonders von den Buben dicht umlagert wurde stets das Schlagzeug. Und der Narrenverein zeigte, wie Brauchtums-Kleidung hergestellt wird. Die Jugendfeuerwehr hatte ein kleines Brandhaus mit Rauchmeldern ausgerüstet und bot dazu eine Vorführung. Von Arbeitgeberseite waren lediglich zwei Firmen vorort. Auf größeres Interesse stieß der „Heiße Draht“, ein Spiel, bei dem man ein ruhiges Händchen beweisen muss.

Derweil herrschte in den Zelten und auf den Vorplätzen den ganzen Sonntag Hochbetrieb. An den Buden bildeten sich teils lange Warteschlangen. Viele Sitzplätze waren belegt und die Leute genossen das vielfältige kulinarische Angebot.

Ein wahrer Renner war der so genannte „Snaketree“. Das ist ein schwebender Kletterbaum. Gar nicht so einfach, sich da hochzuhangeln. Einen kleinen Wettbewerb am „Snaketree“ lieferten sich gut gesichert Bürgermeister Michael Schmitt und Anette Hildebrand vom Akkordeonverein. Die evangelische Jugend aus Villingen-Schwenningen betreute diese einmalige Aktion an allen drei Tagen.

Bereits am frühen Sonntagabend zog Mit-Organisator Sascha Eichkorn eine durchweg zufriedenstellende Bilanz. Die Vereine blickten ebenfalls positiv auf den Verlauf des Dorffestes. Regenwetter, das spät in der Nacht einsetzte, tat der guten Stimmung jedenfalls keinen Abbruch.

Froh waren die Organisatoren auch, dass es vor allem in der Partynacht am Samstag ruhig blieb und es zu keinerlei Ausschreitungen kam.

Fest-Montag

Am heutigen Montag, 24. Juli startet ab 15 Uhr der traditionelle Kinder-Nachmittag. Hierfür wurde ein kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt, das auf der großen Bühne der Narrenzunft stattfindet. Neben Spiel und Bastelspaß für Kinder, ist auch eine Hüpfburg aufgebaut und auch Pony reiten ist möglich. Die Brigachtaler Kitas Froschberg, Gaisberg und Bondelbach, die AkkordiKids sowie das Jugendorchester Brigachtal-Tannheim werden diesen bunten Nachmittag gestalten. Am Abend wird dann noch mal das bewährte Angebot in den Zelten und Hütten sowie den Buden, offeriert.