Brigachtal Akkordeonvorspiel begeistert Eltern und Ausbilder

Brigachtaler Pfarrsaal gut gefüllt. Über 50 Kinder sind dabei

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim Vorspiel-Nachmittag des Brigachtaler Akkordeonvereins, das am Wochenende im Brigachtaler Pfarrzentrum über die Bühne ging, zeigten zahlreiche Nachwuchstalente ihr Können. Zunächst traten die Akkordikids auf. Das 13 Kinder umfassende Orchester spielte "Auf die Bühne" und "Willkommen", was auch gleichzeitig das Motto der Veranstaltung war, denn willkommen waren vor allem Eltern und Großeltern, um den ersten öffentlichen Auftritt ihres Sprösslings auf der Bühne mit zu erleben. Nach den Akkordikids boten weitere Zöglinge Musikalisches auf ihren Instrumenten. Als Solist oder im Duett spielten die Kinder beispielsweise Freude, schöner Götterfunken, Atemlos oder im Zwergenland. Dabei griffen die über 50 teilnehmenden Kinder schon recht kräftig in die Tasten ihres Instruments. Mit dabei waren folgende Kinder: Sarah, Louisa und Jannik Obergfell, Noah Willmann, Moritz Wittlinger, Nino Romondia, Noemi und Lenox Simon, Till Voigtländer, Elli Hulm, Laura Vogt, Elisabeth Weber, Lena Holle, Milena-Marie und Aurelio Dobmeier, Lukas Herrmann, Ronja Weyer, Suzan und Dayen Herr, Lena Bogdanski, Flora Bibic, Lana Turina, Selina Rothmund, Arne Wehrle, Giuliana Romondia, Julien Lehberger, Luca Kollath, Lina Itta, Eva Schäfer, Selin Solak, Isabell Grießhaber, Halla Huong, Dominik Fink, Jonas Fleig, Max und Moritz Glaser sowie Eric Frey.