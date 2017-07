Brigachtal 50 Kinder sorgen für tolle Aufführungen beim Fest der Kita Bondelbach

Kindergartenfest wird wegen des schlechten Wetters in die Mehrzweckhalle verlegt.

Lange hatte das Kindergartenteam mit den zehn Fachkräften und der Leiterin Brigitte Willmann hin und her überlegt, ob das geplante Kindergarten-Fest bei der Tagesstätte Bondelbach wegen der unsicheren Witterung doch in der Mehrzweckhalle stattfinden soll. Am Ende entschied man sich für letztere Variante. Was sich als sinnvoll erwies, denn pünktlich zum Programm-Start des alle drei Jahre stattfindenden Kindergartenfestes begann es zu tröpfeln, sodass in der Halle die Aufführungen im Trockenen über die Bühne gehen konnten.

Zunächst waren die Kleinsten an der Reihe. Sie zeigten unter den Augen von Bürgermeister Michael Schmitt nach dem Lied "Resi i hol di mit dem Traktor ab" einen herzigen Tanz. Die drei- und vierjährigen Kindergartenkinder sangen dann zur Freude der Eltern und Großeltern das "Hühnerhoflied" des bekannten Liedermachers Fredrik Vahle. Gelungen war auch der Auftritt der Vier- und Fünfjährigen, die das Lied "Paul und sein Gaul" recht gekonnt intonierten. Die letzte Darbietung hatten die Fünf- und Sechsjährigen einstudiert und bekamen für die schwungvolle Nummer besonders viel Applaus. Später konnten sich die Kinder noch schminken lassen oder mit dem Feuerwehrauto ein paar Runden durch Überauchens Straßen drehen. Der Kindergarten sorgte derweil für für die Bewirtung. Es gab selbstgebackenen Kuchen, dazu Kaffee sowie andere Getränke. Erst geben Abend leerte sich die Halle langsam.