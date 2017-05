Brigachtal 40 Schützen kämpfen um Schwarzwaldpokal

Siebte Auflage des Schwarzwaldpokals im Brigachtaler Schützenhaus. Sieg für Oskar Horst Fleig aus Tennenbronn

Brigachtal (kd) Im Brigachtaler Schützenhaus stand jüngst die siebte Auflage des Schwarzwaldpokals für Auflageschützen im Mittelpunkt. Erneut hatten sich über 40 Sportschützen aus dem südbadischen Verband, aus Württemberg und aus der benachbarten Schweiz zu diesem Tagesturnier angemeldet. Unter den Startern befanden sich auch der deutsche und Schweizer Meister des Vorjahres im Auflageschießen.

In der Einstiegsrunde konnte jeder Teilnehmer sein Können unter Beweis stellen. Hier galt es den durch Losentscheid selbst gewählten Gegner zu bezwingen. Die Sieger der Paarungen standen bereits in der Hauptrunde. In drei Durchgängen der Hauptrunde musste die Treffsicherheit erneut unter Beweis gestellt werden. Die besten 24 Schützen hatten sich danach für die beiden abschließenden Finals qualifiziert.

Die Spannung war fast nicht mehr zu toppen, als das abschließende Hauptfinale anstand. Hierbei wurde der neue Finalmodus angewandt. Nach fünf abgegebenen Schüssen musste stets der schwächste Teilnehmer den Stand verlassen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Turniergeschehen mit viel Interesse. Lobende Worte der Sportler über die Art des Turniertages wurden an den Veranstalter weitergegeben. Die Organisation klappte bestens, denn nach jedem Durchgang war für den Sportler in Minutenschnelle seine nächste Startzeit und der Stand zu erkennen.

Bei der Siegerehrung überreichte der Initiator und Ehren-Oberschützenmeister Max Hirt zuerst einen von ihm gestifteten Ehrenpreis für den besten abgegebenen Tiefschuss an Manfred Kumbier aus Hornberg. Für alle Teilnehmer der beiden Stechen gab es Ehrenmedaillen. Für die sechs besten Sportler standen leckere Geschenkkörbe bereit. Für die drei Sieger waren wie bei Meisterschaften üblich, Gold, Silber und Bronze mit dabei. Sieger des Turniers wurde Oskar Horst Fleig aus Tennenbronn mit 170,2 Ringen.