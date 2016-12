Brigachtal 2016: Das Jahr der Dorffestrettung

In Brigachtal klappt die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen perfekt. Das zeigt unser Rückblick auf das Jahr 2016.

Wenn am Neujahrstag das Jahr 2017 mit Feuerwerk begrüßt wird, gehört 2016 bereits der Vergangenheit an. Manche Ereignisse sind so tief greifend gewesen, dass sie noch lange nachhallen und in den Gedanken und den Herzen lebendig bleiben. Auch in Brigachtal ist das natürlich so. Hier war das sich zu Ende neigende Jahr besonders reich an Veranstaltungen, Jubiläen und Zusammenkünften, die die Vereine über die zwölf Monate verteilt auf die Beine gestellt haben.