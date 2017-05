Brigachtal 100 Motorradfans aus fünf Ländern zu Gast in Kirchdorf

Zum nunmehr neunten Motorradtreffen des MSC Brigachtal haben sich hundert Biker aus Deutschland und den Nachbarländern auf den Weg nach Brigachtal gemacht. Trotz Schneetreiben beim Aufbau hatten die Veranstalter noch Glück mit dem Wetter.

"Bei Schneetreiben, wie am vergangenen Donnerstag, haben wir auch noch nie aufgebaut", berichtet MSC-Chef Gotthard Kloker, der zusammen mit seinem Vorstandschaftsteam auch das neunte Motorradtreffen organisiert hatte. Am Ende konnte sich der Motorsportclub doch noch über viel Wetterglück freuen. Denn pünktlich zum Veranstaltungsauftakt gab es Sonne und damit auch etwas wärmere Temperaturen.

Zunächst waren die angereisten Biker damit beschäftigt, ihre Zelte aufzustellen. Im Laufe des Freitagnachmittags entstand beim Sportgelände in Kirchdorf nach und nach eine kleine Zeltstadt; davor parkten viele heiße Öfen. Die Gäste kamen von weit her, wie die Nummernschilder an den Motorrädern verrieten: Vertreter aus den europäischen Nachbarländern, wie Holland, Belgien, Schweiz und Frankreich waren nach Brigachtal gekommen.

Auch Johann van de Berg aus den Niederlanden war wieder mit dabei. Der urige Motorsportfan und Stammgast war auch diesmal glänzend gelaunt und lobte die Veranstaltung in den höchsten Tönen. Neben guter Stimmung und Lagerfeuerromantik am Freitagabend, waren am Samstag viele der holländischen Gäste auch wieder auf Einkaufstour. "Wir haben so viel Schwarzwälder Schinken gekauft, dass wir halb Holland damit versorgen könnten", sagte van de Berg mit einem Schmunzeln.

Auch aus der Region waren wieder Biker nach Kirchdorf gekommen. So auch Peter Walter, der mit einer Gruppe vom Motorradclub Tuningen angereist war. "Es ist hier immer was Besonderes, da es im Frühjahr das erste Treffen dieser Art ist", so Walter. Zahlreiche Ausfahrten gab es auch diesmal wieder. Mit den PS-trächtigen Maschinen ging es für einige Biker in Richtung Waldshut. Jochen Bangert aus Hechingen gehörte dazu und berichtete, dass gerade diese kurvenreiche Strecke ihren besonderen Reiz habe. "Wir sind über Blumberg und den Randen runter bis zum Hotzenwald gefahren", berichtete Bangert.

Der ein oder andere wollte es jedoch gemütlicher und nutzte das Treffen für eine Stippvisite im Solemar. Während dessen beschäftigt sich der Rest der Mannschaft in der improvisierten Festküche. Herrlicher Duft von Holzfällersteaks und Bauernbratwürsten stieg in die Nase. Und auch der Schwarzwald-Hotdog fand wieder reißenden Absatz. Als Mitternachts-Snack gab es gebratene Leber, eine Spezialität, die MSC-Chef Kloker höchstpersönlich im Tipi zubereitete. Auch diesmal genossen die Gäste das Treffen in Kirchdorf wieder in vollen Zügen. Ein besonderer Dank ging an Klothilde und Kurt Ritzmann, die im Vorfeld fleißig Bärlauch gesammelt hatten und diesen dem MSC für ein schmackhaftes Süppchen zur Verfügung stellten. "Ich denke, alle kommen immer gerne in den Schwarzwald, denn wir haben wieder an die 100 Teilnehmer aus einigen Nationen hier", freute sich Kloker abschließend.

Termine

Auch im kommenden Jahr soll es ein MSC-Treffen geben, bestätigte der MSC. Bereits am kommenden Wochenende, am kommenden Samstag, 6. Mai, findet in Tannheim die Motorradweihe statt. Ein Ritual, dass die Biker vor Schaden bewahren soll. Die nächste Ausfahrt am Sonntag, 7. Mai, geht in die Vogesen. Zwei Wochenend-Touren sind vom 16. bis 18. Juni mit der Belgienfahrt sowie vom 14. bis 17. September nach Italien geplant. Die große Urlaubstour nach Smaland, Allgunnen/Schweden ist in den Pfingstferien. Anmeldungen sind unter 1bertl1@web.de noch möglich (kd).