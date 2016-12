Hochschwarzwald Vier Verletzte bei 13 Unfällen im Hochschwarzwald

Zu 13 Verkehrsunfällen wurden die Beamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt über die Weihnachtsfeiertage gerufen. Vier Personen wurden laut Polizei dabei im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 80 000 Euro. "Hauptunfallursache war die den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit", informierte ein Polizeisprecher am Dienstag. Unfälle gab es im Bereich Löffingen, Titisee-Neustadt, Lenzkirch und Breitnau. Am Freitagabend kollidierte ein in Richtung Freiburg fahrender Sattelzug, mit der Doppelleitplanke der sogenannten "Kehrekurve", etwa 500 Meter vor dem Bahnhof Hirschsprung. Dabei wurde der Tank des Fahrzeugs aufgerissen, wobei mehrere hundert Liter Kratstoff ausliefen. Die Feurwehr Hinterzarten war vor Ort, um eine Ölsperre zu errichten und um ausgelaufenen Diesel zu binden.