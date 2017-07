Hochschwarzwald Viel geboten beim Jazz Sommer in sechs Hochschwarzwaldgemeinden

26. Hochschwarzwälder Jazz Sommer vom 26. Mai bis 24. Juni mit vielen Highlights

Ein vielfältiges internationales Jazz-Programm in sechs verschiedenen Hochschwarzwald-Gemeinden verspricht der 26. Hochschwarzwälder Jazz Sommer vom 26. Mai bis 24. Juni. "Der Auftakt des Hochschwarzwälder Jazz Sommers findet am Donnerstag, 26. Mai, in Feldberg-Altglashütten statt", informierte Herbert Kreuz, Sprecher der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. In der Feldberghalle wird die Formation "Unikat und Band" ab 19 Uhr Swing zum Besten geben. Hochkarätige Stilistik mit Improvisation, Jazz und Swing mit dem Charme alter Schlager, Blues, Soul und Rock werden in den Songs verbunden.

Jazz meets Africa: Am 4. Juni ab 20 Uhr wartet im Jugendstilsaal der "Goldenen Krone" in St. Märgen eine spannende Begegnung verschiedener Kulturen: Senegal, Ghana und Deutschland. Die Band "Urban Nomades" um die Musiker Pape Dieye aus dem Senegal, Kofi Raphael aus Ghana und Werner Englert aus Deutschland gehen dabei in einen spielerischen Dialog mit viel kreativem Spielraum. Jeder Musiker bringt seine Kompositionen mit ein und dockt damit an den Kulturen der anderen an. Von meditativen, spirituellen Klängen bis hin zu ekstatischen Grooves, angefeuert von der afrikanischen Rhythmuskultur. Eine interessante Reise durch den Musik-Kosmos!

Am 11. Juni um 20 Uhr wird mit der Band Manouche im Kloster Riedern am Wald in Ühlingen-Birkendorf einmal mehr das Erbe von Django Reinhardt erweckt. Dabei treffen Temperament und Spielfreude auf Melodie und Spontanität. Sowohl Originalkompositionen Reinhardts als auch zeitgenössische Kompositionen werden interpretiert.

In der Bruggerschen Säge in Titisee beweisen am 17. Juni um 20 Uhr vier Musiker, dass Musik Grenzen verschwinden lässt. Die Band Distances bringt mit Klavier, Saxophon, Bass und Schlagzeug die musikalischen Einflüsse der Musiker zusammen und lässt sie verschmelzen. Die Musiker aus Italien, Lettland, Bulgarien und Deutschland überwinden dabei mit ihren verschiedenen musikalischen Hintergründen Grenzen und erzeugen gemeinsam ein europäisches Klangbild.

Boogie Woogie, heißer Blues und Rock’n Roll: Das beschreibt die "Boogie Connection" um Thomas Scheytt, Christoph Paff und Hiram Mutschler, die am 18. Juni ab 20 Uhr in Ospeles Scheune in Hinterzarten zu hören ist. Die Freiburger Combo zeigt, dass nicht nur Amerikaner Blues im Blut haben.

Die Veranstaltungsreihe abschließen wird am 24. Juni um 20 Uhr die "Gareth Reaks Combo". In Felix‘ Scheune in Lenzkirch-Kappel wird die Band um den englischen Sänger, Vibraphonisten, Komponisten und Arrangeur Gareth Reaks die Zuhörer in die Welt der amerikanischen Jazzclubs der 1940er und 1950er Jahre mit klassischen, neu arrangierten Jazz Standards entführen. "Warmer, samtiger Gesang sowie die einzigartige Klangfarbe des Vibraphons geben der Combo einen ganz besonderen Sound", erklärte Herbert Kreuz abschließend.

