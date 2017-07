Breisgau-Hochschwarzwald Unfall auf der B 500: Motorradfahrer stürzt Abhang hinunter und verletzt sich schwer

Am Samstagnachmittag kam es auf der B 500 bei Schluchsee-Seebrugg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Nach bislang vorliegenden Informationen war eine Motorradgruppe aus Italien gegen 16 Uhr auf der B 500 in Fahrtrichtung Schluchsee unterwegs, als ein Fahrer auf Höhe einer mobilen Radarüberwachung stürzte. Die Ursache für den Sturz ist bisher nicht bekannt.Der Motorradfahrer schlitterte mit seiner Maschine über die Gegenfahrbahn und den Radweg, bevor er eine mehrere Meter tiefe Böschung hinabstürzte. Der Biker wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in die Klinik transportiert werden musste. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.