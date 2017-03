Hochschwarzwald Übernachtungszahlen im Hochschwarzwald auf Rekordhoch

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH glänzt mit steigenden Übernachtungszahlen und darf, so Geschäftsführer Thorsten Rudolph, erneut auf ein Rekordjahr zurückblicken.

3,7 Millionen Übernachtungen verzeichnet die HTG für das Jahr 2016. Das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent in allen 15 Mitgliedsgemeinden. In den zehn Zweckverbandsgemeinden liegt das Plus sogar bei 3,15 Prozent. Gestiegen sind auch die Gästeankünfte auf 941 000 bei den zehn Gemeinden, die von Anfang an dabei sind, um 3,23 Prozent. Bei den jetzt 15 Gemeinden liegt das Plus bei 4,03 Prozent. Erfreuliche Zahlen, die über dem Branchenschnitt von Baden-Württemberg liegen. Im Ländle stiegen die Übernachtungen insgesamt auf 52 Millionen, womit eine Steigerung um 2,5 Prozent erreicht wurde. Ein Drittel der Hochschwarzwaldtouristen sind Ausländer. An der Spitze der Beliebtheitsskala der ausländischen Gäste steht der Hochschwarzwald bei den Schweizern mit 481 000 Übernachtungen und den Israelis mit 143 000 Übernachtungen. Für 2,5 Millionen Übernachtungen, das sind 67,5 Prozent der Gäste, sorgen die Deutschen.