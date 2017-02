Buchenbach Trickdieb bestiehlt 96-jährige Frau

Vor einem falschen Scherenschleifer, der im Hochschwarzwald sein Unwesen treibt, warnt die Polizei: Der Trickdieb bestahl in Buchenbach eine 96-jährige Frau.

Der bislang unbekannte Täter klingelte am Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr an der Wohnungstüre einer 96-jährigen Frau, die in einer Seniorenwohnanlage an der Prägenhofstraße wohnt. Unter dem Vorwand, frisch geschliffene Messer und Scheren für eine Nachbarin abgeben zu wollen, verschaffte er sich Zutritt in die Wohnung. Dort verlangte er nach einem Zettel und einem Stift, um eine Rechnung ausstellen zu können. Die Geschädigte führte ihn letztlich in ihr Schlafzimmer, wo sie nach dem Verlangten suchte. Durch immer weitere Ablenkungsmanöver nutzte der Täter letztlich einen unbeaufsichtigten Moment dazu, zwei goldene Armbänder im Wert von mehreren hundert Euro, die ausgebreitet auf einem Schränkchen standen, zu entwenden. Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 45 bis 55 Jahre alt, rund 165 bis 170 Zentimeter groß, sehr dickleibig, schütteres Haar, fast eine Glatze. Er trug eine dunkle Jacke, hinkte auffällig und machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck auf die Dame. Der Polizeiposten Kirchzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0761/8824421.