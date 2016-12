Hochschwarzwald Ruf nach einem weiteren Gymnasium in Titisee-Neustadt

Ruf nach einem weiteren Gymnasium in Titisee-Neustadt

Kreis-Liberale halten ein Informationstechnologisches Gymnasium und medizinisches Versorgungszentrum für notwendig.

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald setzt klar auf die Bildungsoffensive, wenn man die Investitionen in Höhe von 31 Millionen Euro für den Schulbereich sieht, die im Kreishaushalt bis 2021 verankert sind, wie bei Silvestergespräch der Löffinger FDP-Fraktion in Löffingen deutlich wurde. Die Investitionen für die Kreisschulen in Titisee-Neustadt wie Gymnasium und berufliche Schulen einschließlich Gemeinschaftshaus sind auf 2,3 Millionen festgesetzt. Für Investitionen sind bis 2021 rund 5,1 Millionen Euro geplant.

Die Kooperation zwischen beruflichen Schulen und allgemeinbildenden Schulen muss weiter verfolgt werden, fordert die Kreis-FDP. Das berufliche Schulwesen in Baden-Württemberg nehme bundesweit eine Spitzenstellung ein. "Die Sicherung des Fachkräftenachwuchses stellt für den ländlichen Raum eine gesellschaftliche Herausforderung dar, deshalb darf dieses Schulwesen nicht zugunsten anderer Schularten geschwächt werden", erklärte Rudolf Gwinner, Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion. Nach wie vor fordern die Kreis-Liberalen die Einrichtung eines Informationstechnologischen Gymnasiums in Titisee-Neustadt. An allen weiterführenden Schulen solle Informatikunterricht eingeführt werden.

Eine weitere Forderung ist die Gründung einer GmbH zum Erwerb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) durch die Helios-Kliniken Breisgau-Hochschwarzwald. Hierdurch soll die ambulante Versorgung im ländlichen Raum gestärkt und das Leistungsspektrum an der Heliosklink in Titisee-Neustadt erweitert werden.

Auch der gewaltsame Tod des kleinen Alessio in Lenzkirch war Thema bei der Silvesterversammlung. Hier hatte bekanntlich eine unabhängige Expertenkommission keine grundsätzlichen Strukturprobleme feststellen können. "Kein noch so gutes Kinderschutzsystem kann Kinder oder Jugendliche vor schweren Misshandlungen durch Dritte mit Sicherheit bewahren", so Gwinner. Viele Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzsystems seien verwirklicht. Problematisch sieht Gwinner allerdings den Datenschutz. „Nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Gesetzgeber juristisch eindeutig klären muss, wo das Elternrecht aufhört und wo das Kindeswohl beginnt“, erklärte Gwinner.