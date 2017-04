Hochschwarzwald Naturpark-Diplom krönt Wissen um die Region Hochschwarzwald

Zehn neue Naturpark-Gästeführer zertifiziert. Weiterbildung mit Volkshochschule und Tourismusverband.

Zehn neue Naturpark-Gästeführer haben sich der nicht einfachen Ausbildung gestellt und wurden nun im Rathaus in Rötenbach mit ihren Zertifikaten in einer kleinen Feierstunde belohnt.

Als neue Naturpark-Gästeführer sind sie nun die Kenner der Region, Horst Herzinger, Reinhard Riegger, Manfred Schröter, Susanne Knospe, Jochen Schwendemann, Ulrike Matt, Bärbel Beck, Peter Bachmeyer, Ramona Kircher, Andreas Farsang und Jutta Muny. Die Zertifizierungsfeier war Bürgermeister Josef Matt, Mitglied im Vorstand der Volkshochschule Hochschwarzwald, vorbehalten, der anhand seiner Gemeinde Friedenweiler die Bedeutung der Ausbildung hervorhob. "Zum einen steht die Geschichte, die Kultur und Natur wie die 1200-Jahr-Feier, der Geigenbau, die Hinterglasmalerei, die Rötenbachschlucht, die Rötenbacher Wiesen oder der geplante Premium-Wanderweg, zum anderen all diese Einmaligkeit fachkundig und interessant auch weiterzugeben", unterstrich Matt. Dabei sollte man nicht nur auf den Tourismus setzen, sondern auch auf die Einheimischen, denen diese einzigartige und interessante Kulturlandschaft nicht vorenthalten werden sollte.

Die Volkshochschule Hochschwarzwald bietet seit nun 19 Jahren, so Geschäftsstellenleiterin Karin Hausmann, diesen sechs Monate dauernden Kurs an. An die Botschafter der Region werden hohe Erwartungen gestellt. "Sie sind Allroundkräfte, die neben der fachlichen Kompetenz über ein umfangreiches Fachwissen verfügen, rhetorisch gewandt und im Umgang mit modernen Methoden geschult sind", unterstrich Hausmann. Bei der Weiterbildung handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der VHS, des Naturparks Südschwarzwald, des Vereins der Gästeführer im Naturpark Südschwarzwald und der Schwarzwald Tourismus GmbH. Karin Hausmann hob die Einsatzbereitschaft und Engagement der Teilnehmer hervor, die in der 240 Stunden umfassenden Fortbildung neben Geologie, Geographie, Geschichte, Brauchtum, Recht, Steuern auch Kommunikation und Führungstechniken erlernen und in einer theoretischen und praktischen Prüfung ihr Können unter Beweis gestellt haben.

Valerie Bässler, Sprecherin des Naturparks Südschwarzwald, erklärte, dass jährlich rund 4500 Euro aus Fördermitteln des Naturparks in die Aus- und Fortbildung der Gästeführer investiert würden. „Diese Arbeit lohnt sich, da gute und zeitgemäße Gästeführungen gefragt sind. Für jedes Thema steht ein Spezialist zur Verfügung. So wird der Naturpark für die Gäste erlebbar“, sagte Bässler. Allerdings bedarf es neben dem Engagement der „Botschafter der Region“ auch eines kompetenten und erfahrenen Dozententeams mit Valerie Bässler Naturpark Südschwarzwald, Rechtsanwältin Ulrike Daniela Fiedler, Historiker Detlef Herbner, Landwirt Nikolaus König, Feldberg-Ranger Achim Laber, Journalist Hubert Matt-Willmatt, und den Gästeführern Ruthild Muser, Elisabeth Reiner, Viktoria Wehrle und Ellen Wendt. Die Dozenten, die teilweise schon mehr als zehn Jahre mit im Boot sind, bringen nicht nur ihr großes Fachwissen, sondern auch ihr Herzblut mit ein.

Gästeführer

Seit 19 Jahren bildet die Volkshochschule Hochschwarzwald sogenannte Naturpark-Gästeführer aus. Die Botschafter des Südschwarzwalds durchlaufen bei ihrer Weiterbildung eine sechsmonatige Fortbildung, die in einer praktischen und schriftlichen Prüfung endet. Die erfolgreichen Absolventen können auf vielseitigen Feldern eingesetzt werden und sind als Botschafter der Region ein Garant für die Tourismussteigerung, dienen der örtlichen Imagepflege und sind die Visitenkarte der Region. Im Herbst beginnt ein neuer Kurs. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter der Telefonnummer 07651/1363 entgegen. (pb)