Löffingen Mehr Förderung für Blasmusik im Hochschwarzwald

Auf einen Kaffee mit Micha Bächle, dem Präsidenten des Blasmusikverbands Hochschwarzwald. Er erläutert vor welchen Herausforderungen der Verband steht.

2016 sind Sie zum Präsidenten des Blasmusikverbands Hochschwarzwald gewählt worden. Haben Sie Ihre Kandidatur für dieses Ehrenamt zwischenzeitlich bereut?

Nein, ganz und gar nicht. Ich bin mit Begeisterung und großem Respekt vor den Leistungen der dem Verband angeschlossenen Musikvereine und ihrer aktiven Musiker bei der Sache. Aus meiner Sicht habe ich in zweifacher Hinsicht einen großen Vertrauensvorschuss erhalten. Zum einen bin ich seinerzeit im Vorfeld der Präsidiumsneuwahlen von der Findungskommission angesprochen und gebeten worden zu kandidieren. Zum anderen bin ich einstimmig in geheimer Wahl in das Amt gewählt worden. Für diesen Vertrauensvorschuss bin ich sehr dankbar.

Welche Aufgaben hat der Blasmusikverband Hochschwarzwald eigentlich?

Dem Verband gehören 35 Musikvereine und elf Bläserjugenden aus den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Schwarzwald-Baar an. Er vertritt rund 2200 aktive Musiker, davon sind rund 800 unter 18 Jahren alt. Wir vertreten die Interessen der Blasmusik gegenüber der Politik sowie im Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB). Außerdem sind wir Dienstleister für unsere Mitgliedsverbände in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Verwaltung und Management. Im Bereich Aus- und Weiterbildung organisieren wir mit der Bläserjugend beispielsweise regelmäßig Wertungsspiele, nehmen Prüfungen ab und kümmern uns um den Dirigentennachwuchs. Zudem betreuen wir das Ehrungswesen und bieten unseren Mitgliedsverbänden eine Plattform zum Austausch von Ideen und Erfahrungswerten. Und natürlich wollen wir auch unseren Teil dazu beitragen, der interessierten Öffentlichkeit die Vielfalt der Blasmusik zu präsentieren.

Dazu organisieren wir Gruppenkonzerte und initiieren neue Veranstaltungsformate wie das „Blosmusik-Feschtival“ in Kooperation mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Dieses Festival mit seinen 16 Veranstaltungen hat letztes Jahr rund 6000 Besucher angezogen. Daran wollen wir für die vierte Auflage in diesem Jahr anknüpfen.

Vor welche Herausforderungen sieht sich die Blasmusik in der Region und damit auch der Blasmusikverband Hochschwarzwald vorrangig gestellt?

Ein Thema, an dem auch die Blasmusik nicht vorbeikommt, ist der demographische Wandel. Wir haben zwar, was den musikalischen Nachwuchs anbelangt, eine sehr gute Ausgangslage. Dennoch lautet die Frage, wie sich die Musikvereine für die Zukunft aufstellen können. Dabei gilt es zum einen, die Nachwuchsarbeit noch weiter zu forcieren, beispielsweise durch verstärkte Kooperation mit Schulen. Andererseits sollten wir den Blick auch auf ältere Altersgruppen richten. Spät- oder Quereinsteiger im gesetzteren Alter oder Senioren sind ein Potential, das noch kaum gehoben ist. Ein weiteres Thema, das uns im politischen Bereich umtreibt, ist die finanzielle Förderung durch das Land. Die Blasmusik hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, die Musikvereine sind tief in ihren Heimatgemeinden verwurzelt. Das sollte sich auch in der Landesförderung niederschlagen, die für Sportvereine ungleich höher ausfällt als für Musikvereine. Ein Beispiel: Ein Musikverein bekommt nur eine Übungsleiterpauschale, die er für den Dirigenten nutzen kann, egal, über wie viele Abteilungen oder Orchester er verfügt. Bei Sportvereinen kann es für jeden Übungsleiter einen Zuschuss geben. Der Sport hat die Unterstützung verdient, wir gönnen ihm diese, dies gilt aber auch für die Amateurmusik. Wir freuen uns daher sehr, dass das Land nun Fördermittel für den Neubau der Musikakademie des BDB in Staufen bewilligt hat.

Wie verstehen Sie Ihre Führungsrolle im Verband. Sind Sie ein „klassischer Durchregierer“?

Nein, überhaupt nicht. Ich lege vielmehr großen Wert darauf, dass Entscheidungen im Konsens und nicht über die Köpfe der Mitgliedsvereine hinweg getroffen werden. Meine Rolle als Präsident sehe ich insofern eher als Impulsgeber und Moderator, der Leitplanken für zielorientierte Diskussionen setzt. Wir haben beispielsweise seitens des Präsidiums schnell Abschied genommen vom Vorhaben einer zentralen Ehrungsveranstaltung, nachdem die Mitgliedsverbände deutlich gemacht hatten, dass sie die Ehrungen weiterhin vor Ort, vornehmen wollen. Stattdessen haben wir ein dezentrales Ehrungsmodell entwickelt, das von allen mitgetragen wird.

Sie spielen Klavier und sind als Chorsänger aktiv. Als Blasmusiker sind Sie bislang nicht in Erscheinung getreten…

(lacht) Mit diesem Seitenhieb hatte ich gerechnet. Ich meine, der Präsident eines Blasmusikverbandes muss selbst nicht zwangsläufig aktiver Blasmusiker sein. Wichtig ist für solch eine Aufgabe, dass man sich für die Sache interessiert und bereit ist, sich dafür einzusetzen. Der Präsident leitet und repräsentiert den Verband, er kümmert sich um die Verwaltung und die Vernetzung. Die Voraussetzungen dafür bringe ich, denke ich, durchaus mit.

Sie tasten sich aber offenbar an ein Blasinstrument heran….

Ja, ich habe begonnen, Baritonhorn zu spielen, bin aber blutiger Anfänger und mache nur sehr langsame Fortschritte, es macht aber großen Spaß. Umso größer ist mein Respekt vor den Könnern in den Musikvereinen und Jugendkapellen, die ihr Instrument aus dem Effeff beherrschen.

Zur Person

Micha Bächle (31) wurde im März 2016 zum Präsidenten des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald gewählt. Der studierte Politik- und Verwaltungswissenschaftler arbeitet seit 2011 als persönlicher Referent des CDU-Landtagsabgeordneten Patrick Rapp. Bächle ist verheiratet und lebt mit seiner Frau Meike in Löffingen. In seiner Heimatstadt engagiert sich Micha Bächle in der Kommunalpolitik, er sitzt für die CDU im Löffinger Gemeinderat und fungiert als Bürgermeisterstellvertreter. (tom)