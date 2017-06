Hochschwarzwald Lautlose Renn-Premiere am Schluchsee mit elektrischen Carts

Rund 20 Firmenteams treten bei der ersten Hochschwarzwald E-Cart Trophy gegeneinander an.

Zum ersten Mal öffnet bekanntlich der Hochschwarzwald seine Pforten für den Motorsport und veranstaltet vom 30. Juni bis 2. Juli mit der Badenova Hochschwarzwald E-Cart Trophy ein komplett emissionsfreies Autorennen an den Ufern des Schluchsees. Rund 20 Firmenteams treten auf dem 800-Meter-Rundkurs gegeneinander an.

Unter dem Motto „100 Prozent Emotion, 0 Prozent Emission“ fahren rund 150 Teilnehmer aus 20 verschiedenen Teams um Bestzeiten. Der 800-Meter-Rundkurs führt direkt durch das Zentrum der Gemeinde Schluchsee sowie am Seeufer entlang, zum Einsatz kommen dabei vollelektrische E-Carts mit einer Leistung von 10 Kilowatt und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometer. Die Veranstaltung versteht sich als Business-Event, teilnehmen werden Unternehmen mit ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern.

Prominente Gäste werden das Rennen am größten Schwarzwaldsee besuchen und die teilnehmenden Teams verstärken. "Freuen dürfen sich die Besucher auf Skisprunglegende Martin Schmitt und den Nordischen Kombinierer, Fabian Rießle", informierte Herbert Kreuz, Sprecher der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Die Schauspieler Max Tidof (Küstenwache, Ein Fall für zwei, Tatort) und Marcus Grüsser (Inga Lindström, Rosamunde Pilcher) kommen ebenso an den Schluchsee wie Sänger Marc Marshall (Gesangsduo Marshall & Alexander) und Harold Faltermeyer. Der Komponist und Produzent hat für zahlreiche Kinofilme weltbekannte Titelmelodien geschrieben (Axel F für Beverly Hills Cop, Top Gun, Asterix in Amerika). Los geht es am Freitag, 30. Juni, mit einem ersten freien Training für die teilnehmenden Fahrer. Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr ist die Rennstrecke freigegeben, ab 21 Uhr sind alle Teilnehmer zu einem Welcome-Dinner im Hotel Vier Jahreszeiten in Schluchsee eingeladen. Am Samstag folgen nach einem weiteren Training und der Qualifikation von 11.30 Uhr bis 20 Uhr die ersten Wertungsläufe. Später steigt nach einem Team-Dinner die „Driver’s Night“ im Hotel Vier Jahreszeiten. Am Sonntag beginnen die ersten Rennen um 9.30 Uhr und dauern bis 17 Uhr an, die Siegerehrung folgt unmittelbar im Anschluss. Aufgrund der E-Cart Trophy bleiben die Straßen im Ortszentrum von Schluchsee am Freitag von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, am Samstag von 8.30 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 20 Uhr gesperrt. Der Eintritt für die E-Cart Trophy ist kostenlos.

