St. Märgen Ein Fest rund um Schwarzwälder Kaltblutpferde

Beim traditionellen Roßfest in St. Märgen sind am 11. September die schönsten Tiere dieser beliebten Arbeitspferde zu sehen

Das Roßfest in St. Märgen, wo die meisten Schwarzwälder Kaltblutpferde gezüchtet werden, zählt zu den Höhepunkten der Veranstaltungen im Heimatsommer 2016 im Bereich Hochschwarzwald. „Das Fest findet alle drei Jahre statt und dieses Jahr am 11. September“, informierte Volker Haselbacher von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Vom 9. bis 11. September dreht sich in St. Märgen alles um das Schwarzwälder Kaltblutpferd, das vor einigen Jahren noch vom Aussterben bedroht war und jetzt wieder zu einer beliebten Pferderasse geworden ist. Die HTG rechnet zum Roßfest am Sonntag, 11. September, mit 15 000 bis 20 000 Zuschauern.

Das Kaltblutpferd ist sowohl als Reitpferd aber in erster Linie als Arbeitspferd beliebt. „Es passt einfach zu den Menschen hier, weil es sowohl hübsch, aber gleichzeitig robust ist“, unterstrich Haselbacher den Pferdetyp, der durch seine lange Mähne und stämmige Gestalt auffällt. Das Roßfest ist eine Mischung aus Trachtenfest und Volksmusik.

Umzug und Prämierung

Ein großes Showprogramm und ein Festumzug, wie auch verschiedene Vorführungen mit den Schwarzwälder Füchsen, die im Mittelpunkt des Festwochenendes stehen und eine Prämierung, sind die Höhepunkte des Roßfestes. Auf der Festwiese und beim Umzug zeigen die stolzen Besitzer und Züchter mit ein- und mehrspännigen Kutschen das Temperament und Können dieser Kaltblüter. Eröffnet wird das Fest am Freitagnachmittag mit der Buchvorstellung Schwarzwälder Kaltblut. Die Musikgruppe Haslach Hallodries spielen beim Handwerkerhock. Ab 21 Uhr sorgt die SWR1 Disco für richtige Partystimmung.

Am Samstag stehen Pferdeprämierungen und die Vergabe des Zukunftpresies für zweijährige Schwarzwälder Kaltblutstuten auf dem Festprogramm. Ab 15 Uhr werden die Gäste von den Glasbachtaler Dorfmusikanten unterhalten und um 20 Uhr geht es beim volkstümlichen Abend froh zu.

Der Festsonntag beginnt um 6.30, wenn die Trachtenkapelle St. Märgen und der Reit- und Fahrverein das Dorf wecken. Schon ab 8 Uhr sind weitere Pferdeprämierungen geplant. Anschließend können die Festbesucher an einem Gottesdienst in der Weißtannenhalle teilnehmen. Um 11 Uhr spielt die Blaskapelle Grünwald Holzschlag zum Frühschoppenkonzert auf und um 12.30 Uhr ist die Siegerehrung der prämierten Pferde.

Die Vorstellung der Zuchthengste des Haupt- und Landgestüts Marbach dürfte ein weiterer Höhepunkt sein, bevor um 14.30 Uhr der traditionelle Festumzug mit Reitern, Festwagen, Fuß- und Trachtengruppen sowie mehrere Trachtenkapellen durch den Ort führt. Nach dem Umzug spielen die Trachtenkapelle St. Peter in der Schwarzwaldhalle und der Musikverein Titisee Jostal in der Weißtannenhalle. Der Ausklang ist in der Weißtannenhalle, wo die Gäste ab 18 Uhr von der Band Lätz Rum unterhalten werden.

