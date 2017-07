Hinterzarten Ausstellung zeigt Werke des Künstlers Georg Baselitz

Nach mehreren erfolgreichen Kunstausstellungen, zuletzt von Friedensreich Hundertwasser im vergangenen Jahr, präsentiert die Hochschwarzwald Tourismus GmbH vom 24. Juni bis 7. August im Kurhaus Hinterzarten die Ausstellung „Kulturgrün“ – Grafik von Georg Baselitz, einem der international bekanntesten deutschen Künstler.

"Unter dem Titel Kulturgrün sind mehr als 50 grafische Arbeiten von Georg Baselitz aus den Jahren 1991 bis 2015 im Kurhaus Hinterzarten zu sehen", informierte Herbert Kreuz, Sprecher der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Die grafischen Werke des Künstlers bedeuten eine Chance zur Nähe und eine Annäherung zum bildnerischen Schaffen an sich. Im engen Wechselspiel zwischen Grafik und Malerei, oder Grafik und Skulptur, legt Georg Baselitz das bildnerische Motiv frei. Die bildnerische Energie seiner Werke sitzt oft zentral in der Mitte des Bildes. Auf den Kern ihrer Aussage konzentriert, erlaubt die Grafik eine direkte Teilnahme an der künstlerischen Bilderfindung. Die Farbe spielt dabei eine ganz eigene Rolle im grafischen Werk. Der deutsche Maler, Bildhauer und Grafiker Georg Baselitz (Jahrgang 1938) prägte mit seinem ausdrucksstarken Stil die figurative Malerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und gab ihr richtungsweisende Impulse. Mit seinen „auf dem Kopf stehenden“ Bildern wurde der Künstler national und international bekannt. Für Baselitz ist dies die beste Methode, um das was er malt von seinem Inhalt zu entleeren. Seine Werke sind in den bekanntesten Museen zu sehen, zum Beispiel in der Pinakothek der Moderne in München, Albertina in Wien, Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Im Jahr 2004 erhielt Georg Baselitz in Tokio die höchstdotierte Auszeichnung für Kunst, den „Praemium Imperiale“. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Kurhaus Hinterzarten an der Freiburger Straße 1. Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene (fünf Euro mit Gästekarte), zwei Euro für Kinder und Jugendliche (sechs bis 14 Jahre).

