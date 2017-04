Hochschwarzwald 46 Mannschaften kegeln im Hochschwarzwald um Pokale

50. Vier-Bahnen-Turnier mit 60 Startern aus dem Sport- und Freizeitbereich.

Der Sportkeglerverein Hochschwarzwald (SKVH) lud zum traditionellen 4-Bahnen-Turnier ein. Beim 50. Turnier wurde auf den Kegelbahnanlage in Bonndorf, Dittishausen, Oberbränd und in Hölzlebruck in die Vollen und ins Abräumen geworfen. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus fünf Klassen zusammen. Dies waren neben den Sportkeglern auch die Gesellschaftskegler. Für die Besten jeder Klasse gab es Wanderpokale und für die jeweils ersten drei schöne Sachpreise und eine Urkunde. Bei der Siegerehrung durch den SKVH-Vorsitzenden Dieter Kramer, Herbert Schmerbach und Ilse Krügel zeigten sich die Verantwortlichen mit 60 Starts zufrieden. Leider treffe auch den SKVH der Rückzug von Bahnbetreibern schwer. Erfreulich dagegen die Ergebnisse, wobei die Hobbykegler gute Ergebnisse erspielten. Eine Mannschaft bestand aus vier Keglern, jeder von ihnen hatte fünf Mal in die Vollen und fünf Mal ins Abräumen zu kegeln. Die überragende Mannschaft des Turniers war in der freien Klasse „Die alten Saiger“ und die zweite Mannschaft des SKF Bachheim.

Sieger in der Klasse G wurde die 1. Mannschaft des KC „Käb d`näbe“ aus Schluchsee, gefolgt vom KC „Die flotten Zehn“ aus Vöhrenbach und der 2. Mannschaft KC „Käb d`näbe“ aus Schluchsee. 4. KC „Die fidelen Neun“ aus Hölzlebruck, 5. KC „Die Blinde acht“ aus Titisee und 6. KC „Schieberlust Heiligenbrunnnen“ aus dem Jostal.

In der Klasse GD hatten die Damen des SKC Löffingen „Die neuen Alten“ die Nase vorn, vor ihren Mannschaftskolleginnen der 2. Mannschaft und dem KC „Concordia“ aus Vöhrenbach. In der Klasse F siegte die 1. Mannschaft des KC „Alte Saiger“ mit der Bestkegelzahl von 711. Gefolgt vom KC Kegelbahnvohuckerhoch4“ aus Dittishausen, 3. KC „Feuerwehr Langenordnach“, 4. „Verrückte Neun“ aus Kirchzarten, 5. KC „Blinde Vier“ aus Eisenbach, 6. KC „FC Reiselfingen Alte Herren “. Klasse SD: Sieger wurde die 2. Mannschaft des SKV Bonndorf, vor der 1. Mannschaft und 2. Mannschaft des DSKC Oberbränd.

Knapp ging es in der Klasse S zu. Sieger wurde die 2. Mannschaft des SKF Bachheim, vor dem KSC Saig, dem KSC Dittishausen, der 2. Mannschaft des SKF Bachheim, dem SKC Gütenbach und der 3. Mannschaft des SKF Bachheim.

Bei der Klasse J hatt sich eine gemischte Mannschaft „Die jungen Wilden“ aus Kegelern von Eisenbach und Gütenbach zusammengetan.