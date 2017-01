Hochschwarzwald 450 Kursangebote zur Weiterbildung an der Volkshochschule Hochschwarzwald

Blickpunkt Ernährung: Das große Thema Ernährung rückt in diesem Semester in den Blickpunkt. Ganz nach dem Motto „Wissen was drin ist“ geben die Dozenten Tipps für die Ernährung im Büroalltag oder in der Schichtarbeit, erklären den Einfluss der Ernährung auf den Darm oder gehen mit den Gästen auf die Ernährungsreise vegan, regional oder auf die Kräuterwiese.