Oberried-Kirchzarten 100 Einsatzkräfte bei Brand in altem Schwarzwaldhof - 18 Menschen können sich retten

Am Mittwochmorgen hat in Oberried-Kirchzarten im Breisgau-Hochschwarzwald ein alter Schwarzwaldhof gebrannt. Dabei wurde eine Person verletzt, 18 Personen konnten sich retten. Das Gebäude konnte dank eines Großeinsatzes vor der Zerstörung bewahrt werden.

Am Mittwochmorgen ist es zu einem Brand in einem alten Schwarzwaldhof in der Talstraße in Oberried gekommen. Die Feuerwehr rückte hierzu mit einem Großaufgebot an. Nach bisherigen Informationen waren insgesamt 100 Einsatzkräfte vor Ort. 18 Personen konnten sich aus dem Haus retten, eine davon wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.Warum das Feuer ausbrach ist im Moment noch ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wegen der alten Bausubstanz fraß sich das Feuer in die Zwischenwände vor, weshalb die Feuerwehr große Schwierigkeiten hatte, den Bran im inneren des Gebäudes unter Kontrolle zu bringen. Nur unter großem Aufwand konnte der alte Hof gerettet werden. Die Talstraße wurde zeitweise gesperrt.