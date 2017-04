Schafherde auf der Straße: Wünsch dir was...

Kein Weiterkommen bei Unterbränd. Da heißt es einfach: Entspannen und sich etwas wünschen.

In einen Stau gerät man eher selten, wenn man nach Unterbränd will. Meist ist die Straße frei und nur selten hat man jemanden vor sich. Doch gestern dauerte es um die Mittagszeit dann doch etwas Länger, bis man im Bräunlinger Ortsteil angekommen war. Doch es war kein umgestürzter Baum oder gar ein Unfall, der den Verkehr lahmgelegt hat, sondern ein erfreulicher Anlass.

Ein Schäfer hat seine Tiere zur Weide gebracht. Verständlich, schließlich müssen die Tiere ja auch irgendwie von A nach B gebracht werden. Während sich Sonne und Schnee beinahe im Sekundentakt abwechselten, wandelten die Schafe in Richtung Unterbränd. Und die Autofahrer dahinter legten ein kleines Zwangspäuschen ein. Halb so schlimm, denn schließlich sieht man eine richtige Schafherde mittlerweile viel zu selten und außerdem heißt es hier schließlich: "Wenn du eine Schafherde siehst, dann darfst du dir etwas wünschen."

Und so hat man als Autofahrer, während man langsam hinterhertuckert, doch reichlich Zeit, sich zu überlegen, was man sich wünschen soll. Aber, psssst. Nicht verraten, sonst geht es nicht in Erfüllung. Es sei denn: Einer der Autofahrer hat sich wärmere Temperaturen gewünscht. Dann würden wir es bald alle merken.