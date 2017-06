Döggingen Zweite Mega-Brücke über die Gauchach

Der Baubeginn bei der Bundesstraße 31 soll im Jahr 2019 sein. Die Behörden wollen das Großprojekt mit wenigen Umleitungen und Nachtarbeit realisieren.

Schwarzwald-Baar – Das Regierungspräsidium hat jetzt zum aktuellen Stand der geplanten zweiten Gauchachtalbrücke an der B 31 bei Döggingen informiert. Die zweite Gauachtalbrücke werde südlich der bereits vorhandenen Brücke aus dem Jahr 2002 geplant. Das rund 800 Meter lange Bauwerk über zehn Felder mit bis zu 100 Metern Spannweite und 44 Meter über Grund solle analog der vorhandenen Brücke realisiert werden. "Abmessungen und äußeres Erscheinungsbild werden trotz zwischenzeitlich erhöhter technischer Anforderungen identisch zur vorhandenen Brücke sein", so ein Sprecher der Behörde jetzt gegenüber dem SÜDKURIER.

Für die Bemessung der Gründung des technisch anspruchsvollen Bauwerks seien ergänzende geotechnische Erkundungen mit Bohrungen und Sondierungen erforderlich – das Bauwerk solle sicher stehen. Die dazu erforderlichen Arbeiten wären bereits im Gang. Gleiches gelte für die im Artenschutz erforderlichen Kartierungen. Auch hierfür sind bereits Fachleute im Auftrag des Regierungspräsidiums vor Ort im Gelände unterwegs.

Für während der Bauzeit benötigte Flächen neben der B 31 hätten erste Abstimmungen mit den betroffenen Gemeinden und Eigentümern bereits stattgefunden. Parallel dazu arbeiteten die Ingenieure mit Hochdruck am Entwurf der Brücke sowie den erforderlichen Anpassungen der Fahrbahnen und der Entwässerung außerhalb der künftigen zwei Parallelbrücken. Im Bereich zwischen dem Anschluss Unadingen und dem Gauchachtal werde dazu eine komplett neue Ausbauplanung erstellt. Diese rund 2,5 Kilometer lange Strecke sei noch nicht Gegenstand der bisherigen Planungen, solle aber künftig keine Lücke auf der mindestens dreispurig ausgebauten B 31 im Hochschwarzwald werden, heißt es weiter vom Regierungspräsidium.

Ein anspruchsvolles Thema für die Planer werde die eigentliche Herstellung der Brücke. Die technischen Herausforderungen in den unterschiedliche Bauphasen gelte es mit den hohen Verkehrszahlen auf der Bundesstraße von Donaueschingen nach Freiburg und den Belangen der angrenzenden Ortschaften an der möglichen Umleitungsstrecke, aber auch mit dem Natur- und Artenschutz in der sensiblen Umgebung im Gauchachtal unter einen Hut zu bringen. Das Regierungspräsidium plane dazu möglichst keine länger andauernden Vollsperrungen, sondern phasenweise Sperrungen "möglichst im Bereich von Stunden", so wörtlich ein Sprecher. Unterbrechungen des Verkehrs seien beispielsweise für den Einhub der Stahlteile erforderlich, die über die bestehende Nordbrücke angefahren würden. Die dazu erforderlichen Großkräne würden im Gelände unterhalb der Brücke platziert. Die aufwändigen Planungen dazu liefen derzeit noch: Die Experten des Regierungspräsidiums seien jedoch bestrebt, mögliches Optimierungspotential voll auszuschöpfen – "einschließlich der Verlegung von Bauphasen in die Nacht", betonte Abteilungsdirektorin Heidi Götz.

Seitens der betroffenen Gemeindevertreter sei darauf hingewiesen worden, dass die derzeitige Umleitungsstrecke als Gemeindeverbindungsstraße nicht geeignet sei, um den kompletten Umleitungsverkehr der B 31 leistungsfähig und verkehrssicher bewältigen zu können. Nach intensivem Austausch habe man nunmehr vereinbart, die weiteren Schritte dazu besonders eng miteinander abzustimmen. Entsprechend der Zielvorgaben des Verkehrsministeriums werde angestrebt, die Entwurfsplanung der Brücke bis Ende 2017 soweit abzuschließen, dass diese den zuständigen Ministerien in Stuttgart und Bonn zur Genehmigung vorgelegt und auf dieser Grundlage die Ausschreibung der Arbeiten für 2018 vorbereitet werden könne.

Im Idealfall werde ein Baubeginn der Brücke für 2019 angepeilt. Eine weitere Besonderheit liege bei diesem Projekt in der Planungsmethodik. Die zweite Gauchachtalbrücke sei eines der Pilotprojekte des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen des Stufenplanes Digitales Planen und Bauen und werde als „BIM-Projekt“ (Building Information Modeling) bearbeitet. Ziel sei es, eine gemeinschaftlich für alle Projektbeteiligten nutzbare, digital unterstützte Grundlage für Planung, Bau und Betrieb des Bauwerks zu schaffen. Alle Projektinfos sollen modellbasiert frühzeitig verfügbar sein, um sowohl die Qualität als auch Kosten- und Terminsicherheit zu erhöhen. Die Gauchachtalbrücke sei dabei eines von insgesamt elf Pilotprojekten bundesweit im Fernstraßenbau.