Bräunlingen Zwei Bräunlinger Vereine feiern künftig zusammen

Heimat- und Trachtenbund und Stadtmusik besuchen gemeinsam Veranstaltungen in Stuttgart und im holländischen Scheeßel

Bräunlingen (dm) Für den Heimat- und Trachtenbund ist der Besuch beim Folklorefestival in Scheeßel (Holland) immer ein Höhepunkt im Jahresprogramm. Die Einladung der Gruppe Beekscheepers, die auch schon an der Bräunlinger Kilbig mit dabei waren, löst bei den Mitgliedern immer große Vorfreude aus. Auch in diesem Jahr werden die Schwarzwälder Brauchtumspfleger nach Holland zum 22. Internationalen Beeke-Trachtenfestival vom 14. bis 17. Juli reisen. Erstmals mit dabei ist dabei die Bräunlinger Stadtmusik. Die Blasmusiker werden neben einigen eigenen Auftritten auch die Vorführungen der Trachtentänzer und -sänger musikalisch begleiten.

Dem Besuch des Beeke–Trachtenfestes geht für die Bräunlinger ein Abstecher nach Bremerhaven voraus, bei dem ein Museumsbesuch im Mittelpunkt steht. Nach der Quartiereinteilung in den Gastfamilien besteht am Abend die Gelegenheit, an einer lateinischen Nacht teilzunehmen.

Der Samstag in Holland ist dann geprägt vom Empfang des Landkreises und dem internationalen Folkloreabend mit Gruppen aus Argentinien, Frankreich, Kolumbien, Litauen, Südafrika und Ungarn. Alle Teilnehmer hoffen dann auf gutes Wetter am Sonntag beim großen Festumzug durch Scheeßel mit anschließenden Folkloreauftritten der Gastgruppen.

Die vereinbarte Kooperation zwischen Trachtenbund und Stadtkapelle, die im Oktober über die Kilbigtage auch in Bräunlingen sichtbar sein wird, erstreckt sich auch auf den gemeinsamen Besuch beim Cannstatter Volksfest am 23. und 24 September. Dort sind die beiden Bräunlinger Kulturträger bei der Eröffnung auf dem Cannstatter Wasen und beim Sonntagsumzug mit dabei.

Der Heimatbund und auch die Stadtmusik sind zuversichtlich, dass die gemeinsamen Auftritte der beiden Kulturträger an der Kilbig, in Scheeßel und Bad Cannstatt viele Vorteile für beide Seiten bringen und Synergien aufzeigen. Sie erhoffen sich etliche Erleichterungen und gleichzeitig eine Aufwertung des Vereinslebens.