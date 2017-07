Unterbränd Wie geht es weiter am Kirnbergsee? Ortschaftsrat debattiert wildes Parken

Der Ortschaftsrat Unterbränd berät in seiner Sitzung vor allem Bauangelegenheiten. Aber auch die Parkplatzsituation am Kirnbergsee kommt zur Sprache.

Uneinigkeit gab es in der Ortschaftsratsitzung in Unterbränd bei einem Bauantrag über ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße. Gesetzlich liegt wahrscheinlich alles in der Norm, aber optisch passt das Gebäude überhaupt nicht in den Ort.

Drei Ortschaftsräte haben dagegen gestimmt. Drei stimmten dafür – mit der Auflage, dass die geplante Gebäudehöhe mindestens 50 Zentimeter niedriger als geplant ist. Die endgültige Entscheidung obliegt jetzt der Bauausschusssitzung. Dem geplanten Schopf als Anbau im Außenbereich wurde zugestimmt.

Ortsvorsteher Winfried Klötzer informierte das Gremium über den Fortgang der Baustelle Gemeindehaus. Der Bau hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Holzelementen verzögert. 80 Prozent der Gewerke sind ausgeschrieben. Finanziell liegt man derzeit sogar leicht unter dem Budget. Das Richtfest ist noch vor den Sommerferien geplant, die Fertigstellung ist für März oder Anfang April 2018 geplant.

Extrem angespannt ist die Parkplatzsituation am Kirnbergsee. Mittlerweile ist der See so stark frequentiert, dass an schönen Sommertagen das wilde Parken ungeahnte Ausmaße annimmt. Halteverbote werden nicht eingehalten. Eine Wiese einfach zum Parkplatz umfunktioniert und trotz Aufforderung nicht mehr verlassen. Selbst Anwohner werden eingeparkt. Wenn offizielle Veranstaltungen sind, gibt es einen Ausweichparkplatz, aber in den anderen Zeiten sind es einfach zu wenige Stellplätze. Oft sind die Rettungsgassen nicht mehr gewährleistet. Außerdem wird festgestellt, dass immer mehr Autos auf der Seite am Campingplatz parken. Das liege teilweise daran, dass das Parken am Südufer kostenpflichtig ist. Eigentlich müsse schnell eine kurzfristige Lösung gefunden werden, hieß es. Das Problem müsse langfristig bearbeitet und notwendige Haushaltsmittel eingestellt werden.

Die gewünschte zusätzliche Fahrbahnbeschriftung mit Tempo 50 am Ortseingang von Dittishausen kommt wahrscheinlich noch dieses Jahr, informierte Klötzer. Ralf Scholl wies darauf hin, dass der Dorfmittelpunkt absolut desolat aussehe und das schon den Urlaubern auffalle. Ihm sei bewusst, dass der Gärtner viel Arbeit habe, aber dann müsse man halt andere Lösungen finden. Für den derzeitigen Zustand müsse man sich jedenfalls schämen.

Ab sofort kann die Grillhütte in Unterbränd über die Homepage von Bräunlingen www.brauenlingen.de unter "Tourismus, Kultur & Sport" gebucht werden. Dort ist auch zusehen, ob noch Termine frei.