Bräunlingen Wehr besteht den Tunnel-Ernstfall

Döggingen (mi) Trotz eines einsatztechnischen ruhigen Jahres, wie Abteilungskommandant Andreas Peter das Jahr 2016 überschrieb, wurde die Feuerwehr Döggingen ganz schön auf Trab gehalten. Dabei brannte sich der Einsatz beim Brand einer Lagerhalle beim Palmhof in Bräunlingen besonders ins Gedächtnis der 47 Wehrmänner ein, konnte man doch nur gemeinsam mit den Kameraden der Kernstadtwehr und Teilen der Donaueschinger Wehr das Feuer bekämpfen.

Kommandant Martin Frey hatte denn ebenso großes Lob für die gute Zusammenarbeit der Wehren parat wie Stadt- und Ortschaftsrat Rolf Schütz. Rauchentwicklung im B-31-Tunnel, eine Ölspurbeseitigung und zwei Insekteneinsätze sowie sechs Fehlalarme, Altpapiersammlungen und der Besuch von sechs Festbanketten beschäftigten die Wehrmänner.

Glimpflich verlief der erste Ernstfall im Tunnel vor wenigen Tagen beim Autobrand. So waren keine Personen zu bergen, aber auch die Tatsache, dass der Brand genau im Bereich der Pannenbucht und der Verbindung der beiden Tunnel geschah, habe den Einsatz vereinfacht, so Kommandant Peter. Als Manko erwies sich dabei allerdings die aus einer Übung bereits bekannte schlechte Kommunikation im Tunnel.

Für den nach 13 Jahren amtsmüden Schriftführer Jochen Wernet wurde Manuel Schütz gewählt. Florian Hölderle und Bernd Grieshaber wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Für 25-jährige Zugehörigkeit zur Wehr wurde Armin Kuhn ausgezeichnet.

Längerer Beratung bedurfte die Bitte der Gauchenzunft, künftig die Bewirtung am Fastnachtsmontag in der Gauachachhalle zu übernehmen. Letztendlich gab die Feststellung, dass die meisten Wehrmänner an Fasnacht bereits in anderen Vereinen eingespannt sind, den Ausschlag für die Ablehnung dieser Bitte.

Demnächst wird eine Gruppe den Erwerb des bronzenen Leistungsabzeichens anstreben und sich beim Feuerwehrjubiläum in Bad Dürrheim den Punktrichtern stellen. Am kommenden Samstag, 18. März, wird die Altpapiersammlung erneut die Einsatzbereitschaft einiger Wehrmänner erfordern, am 22. April findet die Hauptprobe der Gesamtwehr mit anschließender Generalversammlung in Döggingen statt.