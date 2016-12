Bräunlingen Wechsel beim Männergesangverein

Matthias Listmann leitet ab Neujahr alle Chöre beim Bräunlinger Verein. Der Musikschullehrer setzt auf neue Projekte mit allen Chören der Zähringerstadt.

Bräunlingen – Ein faszinierendes Solo auf dem Piano erfüllt die Atmosphäre im Probenraum der alten Schule, in der sich Matthias Listmann für die bevorstehende Probe mit dem Männergesangverein (MGV) Bräunlingen aufwärmt. Diesen übernahm er nach dem überraschenden Tod von Dirigent Konrad Merz erst vor wenigen Wochen. Souverän leitete er die Chöre der Männer und Frauen in dieser kurzen Zeit bereits durch ein Konzert. Ab Neujahr übernimmt der studierte Musikschullehrer zusätzlich noch den Frauenchor, dessen Chorleiterin Christa Blenkle nach 42 Jahren den Dirigentenstab übergibt.

Listmanns großes Faible gilt neben seiner pädagogischen Arbeit an den Musikschulen in Tuttlingen und Trossingen der Chorleitung und dem Pianospiel. Auch Ehefrau Eri Ogawa-Listmann ist Musikpädagogin, so dass sich im Hause Listmann vieles um die Musik dreht. "In den beiden Chören im Männergesangverein ist ein Potenzial vorhanden, aus dem sich etwas machen lässt", liebt Matthias Listmann die Herausforderung. "Jeder Chor hat seine Eigenheiten und es gehört ein Stück weit auch ein glückliches Händchen dazu, die Singenden an der richtigen Stelle abzuholen." Listmann ist ein Kenner der Materie im Schwarzwald-Baar-Chorverband, in dessen Verbreitungsgebiet er seit knapp 25 Jahren als Chorleiter mitwirkt.

Seine ersten Männergesangvereine leitete er in den 1990er Jahren in Mundelfingen und in Döggingen. Im Jahr 1996 gewann er zudem mit dem Hügelheimer Küferchor aus seiner Heimat im Markgräflerland in der Kategorie Konzert den Gesangwettbewerb des badischen Sängerbunds. Sieben Jahre lang dirigierte Listmann den Männergesangverein Allmendshofen mit all seinen Chören. Vor wenigen Monaten übernahm er den Gesangverein Liederkranz Oberbaldingen, mit dem er bereits einige Projekte und Konzerte erfolgreich durchgeführt hatte. Von Erfolg gekrönt sind auch seine Gesangsprojekte, die er mit dem Villinger Zähringer Chörle jährlich umsetzt. An vorderster musikalischer Front steht Listmann auch als Leiter der Chöre in der neuapostolischen Gemeinde in Trossingen. Nun kommt also mit Bräunlingen ein Verein hinzu, den Listmann wegen seiner Gemeinschaft und wegen der Begeisterung für den Gesang schätzt. Listmann geht davon aus, mit den Chören der Zähringerstadt das eine oder andere Projekt umzusetzen und wieder verstärkt auf gemeinsame Auftritte des gemischten Chores zählen zu können.

Männergesangverein

Der Männergesangverein Bräunlingen mit seinem Männer- und Frauenchor zählt derzeit rund 45 Aktive. Ab Neujahr leitet Musikschullehrer Matthias Listmann beide Chöre, die er vor wenigen Wochen beim "Singen im Kerzenschein" souverän durch das Programm geleitet hat. Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 9 Uhr begleitet der Männergesangverein Bräunlingen die Eucharistiefeier und ist danach im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt zu hören. (bom)