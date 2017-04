Bräunlingen Wechsel an der Spitze der Lammgesellschaft

Wechsel an der Spitze der Lammgesellschaft

Gerhard Hofacker neuer Vorsitzender des Bräunlinger Vereins. Lammgesellschaft spendet für Kirchenorgel und krebskranke Kinder

Bräunlingen (sk) Gerhard Hofacker wurde zum neuen Vorsitzenden der Lammgesellschaft Bräunlingen gewählt. Auf der Hauptversammlung im ehemaligen Gasthaus "Rebstock" folgte er auf Gerhard Bombeiter, der das Amt fünf Jahre lange inne hatte. Hermann Paganini wurde neu zum Beisitzer gewählt und ersetzt Hildegard Körner. Kassier bleibt Reinhard Faller.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem Verein, denn man ist inzwischen zehn Jahre im Vereinslokal "Rebstock". Den Chor der Lammgesellschaft gibt es auch schon seit zehn Jahren und 2018 wird der Verein 30 Jahre alt, so Schriftführer Wolfgang Kropfreiter.

Der Lammchor hat im vergangenen Frühjahr bei einem Benefizkonzert zugunsten der Renovierung der Stadtkirche 3300 Euro für die Kirchenorgel ersungen. Außerdem erbrachte das Scheunenkonzert des Chores zum zehnjährigen Bestehen zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg 5600 Euro ein. Desweiteren hat der Verein mit einer „Chesenspende“ (alter Kinderwagen) an die Narrenzunft Eintracht in Bräunlingen die dortige Jugendarbeit der Blueme-Narre unterstützt, berichtete Kassier Reinhard Faller.

Der erste Höhepunkt des noch jungen Vereinsjahres ist am 19. Mai um 20 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Bundespolizeiorchester München in der Bräunlinger Stadthalle für den Förderverein krebskranke Kinder in Freiburg. Der Eintritt für dieses hochkarätige Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht.

Bereits am 21. April wird Vereinsmitglied Wolfgang Böhe zum vierten Mal nach Indien in ein Flüchtlingsdorf für tibetische Kinder reisen. Auch die Slums wird er in Indien erneut besuchen. Die Lammgesellschaft wird seine Hilfsmaßnahmen auch weiterhin unterstützen.

Die Lammgesellschaft

Der Verein ist aus einem Freundeskreis ehemaliger Bräunlinger Pfadfinder entstanden, der sich nach Ende der Pfadfinderzeit regelmäßig im ehemaligen Gasthaus „Lamm“ traf. Das Buckhisli und die ehemalige Metzgerei Faller waren weitere Domizile. Vor zehn Jahren mietete der Verein den "Rebstock" an, wo man sich seither trifft. Auch der Chor probt dort. Der Verein zählt 57 Mitglieder.