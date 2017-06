Bräunlingen Wasser ist in Bräunlingen mehr als nur nass

Das Kelnhofmuseum bietet fünf Aktionen im heißen Sommer an – dabei zeigen Führungen unter anderem die Nutzung des kostbaren Lebensstoffs über die Jahrhunderte.

Bräunlingen – Wasser als Grundelement für unser Leben steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung "Aktion Kulturgut Wasser" des Kulturfördervereins (KFV) im Kelnhofmuseum vom 4. Juni bis 6. August. Fünf Sonderaktionen im Juni und Juli sollen den Interessierten das Thema Wasser in seinen unterschiedlichen Darstellungen und Nutzungsformen zeigen.

"Der Kulturförderverein entwickelte diese über mehrere Wochen dauernde Aktion, deren Inhalt vielfältig und alles andere als wässerig ist. Alte und teilweise auch versteckte Stücke wurden neu entdeckt und wieder zum Leben erweckt", unterstreicht der KFV-Vorsitzende Christoph Reiner. Zahlreiche, teilweise schon historische und museale Ausstellungsstücke zeigen den Umgang des Menschen mit dem Wasser. So sind unter anderem Wasserleitungen aus Holz früherer Jahre, Feuerwehrpumpen und -spritzen, eine Hochdrucktandemkolbenpumpe aus dem Jahre 1889 und ein Plan der Deichelleitungen aus Holz, mit denen die Bräunlinger Brunnen mit Quellwasser versehen wurden, zu sehen. Pläne zeigen auch, wo früher die Brunnen standen und heute noch stehen. Ein Wasserpumpen-Stoßheber "Hydraulischer Widder" zeigt, wie in früheren Jahren das Wasser ohne fremde Antriebsenergie von einer Quelle oder einem Bach an einen höher gelegene Ort transportiert wurde. Der ausgestellte hydraulische Widder war für die Wasserversorgung der Kohlwaldhöfe in Mistelbrunn bis 1988 eingesetzt.

Die Sonderaktion rund um das eigentlich ganz normale Thema Wasser zeigt viele Lebensbereiche, in denen das Nass wichtig ist. So wird von Waltraud Bäuml aufgezeigt, dass der Mensch, die Tiere und die Natur ohne Wasser nicht existieren können. Den Transport des Wassers verdeutlicht Kerstin Milse am Hochbehälter Triberg, und Joachim Schweitzer erläutert unter anderem die Wasserversorgung in Bräunlingen. Bei der Brunnenwanderung wird gezeigt, wo früher Brunnen standen (Elisabeth und Christoph Reiner). Und neben der Kirnbergseestaumauer führt Willi Brugger auch in das Innenleben des E- Werkes in Waldhausen.

Wasser-Aktionen

Die Ausstellung ist am Sonntag 4. Juni, 2. Juli und 6. August von 14 bis 17 Uhr geöffnet sowie jeweils eine Stunde vor den fünf Sonderaktionen. Sonderaktionen: "Wasser ist Leben": Waltraud Bäuml am 14. Juni 20 Uhr im "Lindenhof"; "Da läuft das Wasser bergauf": Kerstin Milse am 18. Juni, 18 Uhr, Wasserhochbehälter Triberg, Treffpunkt Waldmuseum; "Wasser ist nicht nur zum Waschen da": Joachim Schweitzer, 27. Juni, 20 Uhr, "Lindenhof"; "Wasser trinkt das liebe Vieh": Elisabeth und Christoph Reiner, 16. Juli, 18 Uhr, Treffpunkt Kelnhof; "Die Kraft des wilden Wassers": Willi Brugger, 23. Juli, 18 Uhr, Treffpunkt mit Rädern am Kelnhof. Autoservice besteht.