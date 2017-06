Bräunlingen Wasser als Quell des Bräunlinger Lebens

Wie Bräunlingen einst das kostbare Nass handhabte, darüber berichtet Joachim Schweitzer gekonnt und spannt den Bogen dabei von Bauten über Brunnen bis zum Bier.

Bräunlingen – Dicht besetzt war das Johannesstübchen im Lindenhof bei der dritten Aktion über das Kulturgut Wasser. Joachim Schweitzer hatte einen sehr umfangreichen und detaillierten Vortrag vorbereitet über die Geschichte des Wassers und wie es ins Städtle kam.

Er habe sich tief in die Materie einarbeiten müssen. Die Geschichte vom Wasser in Bräunlingen sei sehr interessant. Mit diesen Worten eröffnete der ehemalige Hauptamtsleiter und jetzige Hüter des Archivs seine Ausführungen. Gegliedert war der Abend in eine geschichtliche Einleitung, die Brunnen der Stadt, die Quellen im Stadtwald sowie den Bau der Wasserversorgung und deren späteren Ausbau.

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Manche Naturvölker verehren bis heute ihre Quellen. Der erste Brunnen war die Urquelle im Paradies, die in vier Flüssen in alle Himmelsrichtungen davon fließt. Der Bau von Brunnen war eine große Innovation, so wie das Feuer oder die Erfindung des Rades. Der Bau der Brunnen und Leitungen wurde als Wasserkunst bezeichnet. Über die Jahre haben sich die Brunnen je nach Materialfindung entwickelt. Die große Anzahl der Brunnen verschwand Anfang des 20. Jahrhunderts, als die zentrale Wasserversorgung begann, aber bis heute dienen einige Brunnen als Treffpunkt und für Bräuche: "Was wäre Bräunlingen bei der Geldbeutelwäsche ohne Brunnen?"

In der Geschichte der Stadt Bräunlingen wurde der erste Brunnen 1467 beurkundet. 1742 gab es den ersten bildlichen Nachweis. Mit altem Kartenmaterial und Dokumenten veranschaulichte Schweitzer die einzelnen Abschnitte. Teilweise zitierte er aus alten Protokollen. Auch gab es Quellenhandel unter den Gemeinden. Sie waren sehr gefragt.

1894 bis 1895 wurde eine Wasserversorgung gebaut. Innerhalb eines Jahres wurde sie fertiggestellt. Dabei betonte Schweitzer, dass die Kosten günstiger ausfielen als angenommen. 1894 gab es dann die erste Satzung und mit Adolf Blenkle den ersten Wassermeister. Bis 1926 war das Wasser kostenlos, dann wurde der erste Wasserzins eingeführt.

Nach den umfangreichen und komplexen Ausführungen berichtete Joachim Schweitzer von einigen Katastrophen. So gab es 1730 ein großes Hochwasser, das Parallelen mit dem Hochwasser 1990 aufwies. Erst Regen, dann Schnee und dann Wärme. 1896 war nochmals ein Hochwasser. 1947, 1949 und 1950 musste mit schwerem Eisgang im Brändbach umgegangen werden. Neu für viele war, dass auf der Breg von Wolterdingen nach Donaueschingen geflößt wurde.

Viele haben das Wasser gebraucht. So war der jetzige Gewerbekanal das erste Strandbad, bis 1866 gab es eine öffentliche Baderstube. Mühlen und eine Säge wurden damit betrieben. Zum Abschluss zeigte Schweitzer die "heutige schönste Verwendung für das Wasser", nämlich das Bierbrauen.

